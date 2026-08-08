Koeman junior membagikan DM yang mengejutkan: "Gila apa saja yang masuk..."

Ronald Koeman junior membagikan pesan mengejutkan melalui Instagram setelah kemenangan mengejutkan Telstar atas NEC (1-2). Di akun sang kiper, sebuah respons pribadi yang sangat kasar dari seorang pengikut sepak bola dipublikasikan.

Instagram Story itu diunggah oleh manajemen Koeman, yang mengelola akunnya.

“DM di akun ini dikelola oleh manajemen Ronald (Wasserman, red.). Meski begitu, setiap kali tetap saja luar biasa melihat apa yang masuk ke DM,” demikian bunyi story tersebut. “Musim ini kami akan lebih sering menyoroti akun-akun ini.”

Bersama teks itu, diunggah tangkapan layar dari sebuah pesan yang diterima Koeman setelah pertandingan. Seorang pengguna bernama Ramon mengirim: “kk anjing, ibu kk kamu, semoga seluruh silsilah keluarga kk kamu mati, kk faggot.”

Pesan itu terasa makin menyakitkan karena situasi pribadi keluarga Koeman. Bartina Koeman, ibu dari Ronald junior, menderita kanker payudara kronis.

Koeman bermain penuh pada Sabtu saat Telstar meraih kemenangan impresif di Nijmegen. Klub asal Noord-Holland itu langsung membuat kejutan pada laga pembuka musim dengan menaklukkan NEC 1-2. Koeman mendapat kartu kuning pada fase akhir laga karena mengulur waktu.







