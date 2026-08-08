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Jeroen van Poppel

Diterjemahkan oleh

Koeman junior membagikan DM yang mengejutkan: "Gila apa saja yang masuk..."

NEC Nijmegen vs Telstar
NEC Nijmegen
Telstar
Eredivisie
R. Koeman

Ronald Koeman junior membagikan pesan mengejutkan melalui Instagram setelah kemenangan mengejutkan Telstar atas NEC (1-2). Di akun sang kiper, sebuah respons pribadi yang sangat kasar dari seorang pengikut sepak bola dipublikasikan.

Instagram Story itu diunggah oleh manajemen Koeman, yang mengelola akunnya.

“DM di akun ini dikelola oleh manajemen Ronald (Wasserman, red.). Meski begitu, setiap kali tetap saja luar biasa melihat apa yang masuk ke DM,” demikian bunyi story tersebut. “Musim ini kami akan lebih sering menyoroti akun-akun ini.”

Bersama teks itu, diunggah tangkapan layar dari sebuah pesan yang diterima Koeman setelah pertandingan. Seorang pengguna bernama Ramon mengirim: “kk anjing, ibu kk kamu, semoga seluruh silsilah keluarga kk kamu mati, kk faggot.”

Pesan itu terasa makin menyakitkan karena situasi pribadi keluarga Koeman. Bartina Koeman, ibu dari Ronald junior, menderita kanker payudara kronis.

Champions League Qualification
NEC Nijmegen crest
NEC Nijmegen
NEC
Olympiakos Piraeus crest
Olympiakos Piraeus
OLY
Eredivisie
Telstar crest
Telstar
TEL
Sparta Rotterdam crest
Sparta Rotterdam
SPA

Koeman bermain penuh pada Sabtu saat Telstar meraih kemenangan impresif di Nijmegen. Klub asal Noord-Holland itu langsung membuat kejutan pada laga pembuka musim dengan menaklukkan NEC 1-2. Koeman mendapat kartu kuning pada fase akhir laga karena mengulur waktu.


KoemanStory


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