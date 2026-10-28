Saham perusahaan perlengkapan dan sepatu olahraga asal Swiss, "On", turun 3,81% menyusul kontroversi yang dipicu oleh pernyataan Kylian Mbappe mengenai mantan pemimpin China Mao Zedong, dalam sebuah krisis yang dampaknya merembet hingga ke kemitraan komersial penyerang Prancis tersebut.

Menurut surat kabar "Le Parisien" Prancis, saham perusahaan tersebut diperdagangkan pada 33,06 dolar saat penutupan bursa Senin malam, sebelum turun ke 31,80 dolar pada pembukaan perdagangan Selasa, membukukan penurunan sebesar 3,81%, sebelum harga kembali stabil dan sedikit naik.

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Perkembangan ini terjadi saat kemitraan antara Mbappe dan perusahaan Swiss tersebut masih terbilang baru, setelah kapten timnas Prancis itu memutuskan pada September lalu untuk mengakhiri keterikatannya dengan perusahaan "Nike", yang telah menyertainya sejak awal kariernya, dan beralih ke "On" untuk memulai babak baru.

Perusahaan Swiss tersebut didirikan pada 2010, dan pada awalnya berfokus pada produksi sepatu lari dan tenis, sebelum merambah pasar pakaian dan sepatu olahraga. Di antara para pemegang sahamnya terdapat legenda tenis Swiss Roger Federer, yang juga mengakhiri kemitraannya dengan "Nike" pada akhir kariernya di lapangan.

Selain itu, mantan bintang Prancis, Thierry Henry, mengisi posisi direktur sepak bola di perusahaan tersebut, bersamaan dengan bergabungnya Mbappe, yang kehadirannya turut meningkatkan minat terhadap saham, karena harganya naik dari 27,26 dolar menjadi 30,46 dolar dalam waktu kurang dari sepekan, menurut surat kabar tersebut.

Krisis "Diktator China"

Kerugian saham ini muncul di tengah dampak krisis yang menyebabkan tiga perusahaan China mengakhiri kemitraan komersial mereka dengan Mbappe, setelah ucapannya tentang sebuah gambar satir yang menampilkan wajahnya ditempelkan pada gambar Mao Zedong, serta penyebutannya terhadap mantan pemimpin China itu sebagai "diktator", memicu kemarahan luas di China.

Penyerang Prancis tersebut menyampaikan permintaan maafnya kepada rakyat China, Selasa kemarin, dengan mengatakan: "Saya menyampaikan permintaan maaf kepada semua yang tersakiti oleh kata-kata saya. Itu sama sekali bukan niat saya. Saya memiliki rasa hormat yang mendalam terhadap rakyat China dan sejarahnya, dan saya benar-benar menyesal."

Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menegaskan hari ini, Rabu, bahwa negaranya "menanggapi dengan serius permintaan maaf yang disampaikan oleh pihak yang bersangkutan", merujuk pada permintaan maaf pemain tersebut.