KNVB mendapat kecaman keras terkait skema babak play-off untuk promosi

John Stegeman bersama Willem II berhasil melaju ke final Keuken Kampioen Play-Offs. Promosi ke Vriendenloterij Eredivisie pun menanti tim asal Tilburg ini, meskipun sang pelatih sama sekali tidak puas setelah kemenangan atas Almere City FC.

Stegeman meluapkan kekesalannya kepada ESPN mengenai jadwal padat di babak play-off promosi. ''Kami memainkan banyak pertandingan dalam waktu singkat. Saya sudah pernah mengatakannya sebelumnya... KNVB telah membuatnya menjadi sesuatu yang menarik. Mereka melakukannya dengan baik,'' ujarnya dengan nada sinis.

''Saya tidak tahu siapa yang menentukan semua ini, tapi itu tentu saja sama sekali tidak masuk akal,'' tambah pelatih Willem II yang tidak puas itu. Tricolores membutuhkan total enam pertandingan di babak playoff untuk memastikan promosi. Di pertandingan final, mereka akan menghadapi FC Volendam atau Telstar.

Stegeman menilai sistem play-off ini sangat merugikan klub-klub dari Keuken Kampioen Divisie. ''Jika kamu finis di posisi kelima atau keenam, kamu harus bermain delapan pertandingan. Itu sudah tidak ada hubungannya lagi dengan aturan promosi dan degradasi. Menurut saya, ini membuat tim Eredivisie terlalu mudah. Tapi begitulah adanya, kami akan mempersiapkan diri."

FC Volendam atau Telstar harus dikalahkan untuk mewujudkan kembalinya ke level tertinggi. ''Di final itu, kami tidak punya apa-apa untuk dikhawatirkan. Kami sangat ingin melakukannya bersama-sama. Untuk itu, saya harus memuji tim saya. Banyak yang membicarakan tim-tim lain di Divisi Keuken Kampioen. Itu boleh dan wajar, karena ada tim-tim yang telah tampil sangat baik,'' kata Stegeman, yang berharap timnya mendapat lebih banyak perhatian berkat lolos ke final.

''Saya rasa tim saya kurang mendapat sorotan dari media dalam negeri. Dan itu tidak masalah, karena saya sama sekali tidak mencari-cari perhatian. Namun, saya benar-benar merasa tim saya layak mendapat pujian besar atas hal-hal baik yang telah mereka lakukan. Dan kami akan melanjutkan hal itu di babak playoff,'' demikian pelatih pemenang itu mengakhiri ceritanya.

Willem II akan memainkan leg pertama final babak playoff pada Rabu mendatang. Leg kedua dijadwalkan pada Sabtu, 23 Mei. Tim asal Tilburg ini terdegradasi dari Eredivisie setahun yang lalu dan berharap dapat segera kembali ke kasta tertinggi.