KNVB Dukung Kandidat yang Ingin Kalahkan Bos FIFA Gianni Infantino

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Seperti UEFA dan federasi sepakbola Eropa lainnya, KNVB mendukung pencalonan Philippe Diallo sebagai presiden FIFA, demikian diumumkan secara resmi oleh federasi sepakbola Belanda itu pada Senin. "KNVB melihat Diallo sebagai pemimpin berpengalaman yang mampu menyatukan berbagai pihak dan memimpin reformasi yang diperlukan di FIFA."

Kabar bahwa Diallo akan diajukan sebagai kandidat pertama kali dilaporkan pada Senin oleh The Guardian dan kini telah dikonfirmasi secara resmi oleh UEFA. Batas akhir pendaftaran kandidat untuk pemilihan adalah Rabu. Federasi sepakbola Eropa itu menyatakan Diallo akan secara resmi diajukan pada Selasa.

"Dukungan kepada Diallo menyusul keputusan KNVB sebelumnya untuk menyatakan tidak lagi percaya kepada presiden FIFA Gianni Infantino. KNVB selalu menekankan bahwa pergantian pemimpin saja tidak cukup. FIFA membutuhkan reformasi mendasar, dengan arah kebijakan sebagai prioritas utama," kata KNVB dalam pernyataan resmi.

"Dengan mendukung Diallo, KNVB mendukung kandidat yang mampu mengusung arah tersebut dan memulai perubahan yang diperlukan. Ini antara lain mencakup pembagian tanggung jawab yang lebih seimbang, transparansi yang lebih besar, pengawasan independen, dan pengaruh yang lebih besar bagi federasi sepakbola anggota," tambah federasi itu.

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KNVB yakin terhadap kepemimpinan baru di FIFA. "Melalui kiprahnya selama bertahun-tahun di sepakbola nasional dan internasional, Diallo mengenal olahraga ini, organisasi-organisasinya, serta tantangan yang dihadapi sepakbola. KNVB melihatnya sebagai pemimpin yang, berbekal pengetahuan dan pengalaman tersebut, dapat berkontribusi pada perubahan yang diperlukan di FIFA."

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"Dengan mendukung Philippe Diallo, kami mendukung seseorang yang telah lama membuktikan kiprahnya di sepakbola dan memahami apa yang terjadi, baik di federasi nasional maupun di tingkat internasional," kata Frank Paauw, ketua KNVB.

"Namun, ketua baru saja tidak cukup. Yang penting adalah reformasi yang diperlukan benar-benar dilaksanakan," tegas Paauw dalam tanggapannya. "Kami yakin Diallo dapat memimpin upaya itu dan bersama federasi anggota membangun FIFA yang transparan, kredibel, dan mengutamakan kepentingan sepakbola."

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Pencalonan Diallo sejalan dengan agenda reformasi yang dipaparkan KNVB. "Agenda itu berpusat pada tiga prioritas: tata kelola yang lebih baik dan pembagian tanggung jawab yang seimbang, perhatian lebih besar terhadap hak asasi manusia dan keberlanjutan, serta investasi lebih besar dalam pengembangan sepakbola di seluruh dunia."

Kepastian akan diperoleh pada Maret tahun depan, saat pemilihan digelar.