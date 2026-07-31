"KNVB bertanya apakah saya punya waktu, jadi saya langsung berkendara ke Zeist"

Arne Slot dan Erik ten Hag telah menolak jabatan pelatih tim nasional Belanda. Dalam konferensi pers jelang duel perebutan Johan Cruijff Schaal antara juara liga PSV dan pemenang piala AZ, Peter Bosz kembali ditanya soal posisi yang sedang lowong itu. Pelatih PSV tersebut kemudian menyindir rumor yang beredar.

Sempat muncul kesan bahwa Arne Slot tetap akan menjadi pelatih tim nasional Belanda, setelah Liverpool menemukan solusi finansial. Durasi kontrak tampaknya menjadi penghalang tercapainya kesepakatan, tetapi pada Kamis terungkap bahwa Slot untuk sementara ingin tetap menjadi pelatih klub. Dengan demikian, ia juga menolak jabatan tersebut.

Nama Bosz juga sudah cukup lama disebut sebagai calon pengganti Ronald Koeman yang telah pergi. Awal bulan ini, pelatih PSV itu meninggalkan sesi wawancara setelah mendapat pertanyaan tentang jabatan pelatih tim nasional, karena ia tidak ingin mengatakan apa pun soal itu.

Dalam konferensi pers tersebut, Bosz kembali ditanya mengenai posisi di KNVB. "Saya bisa ceritakan bahwa tadi malam pukul 02.00 ponsel saya berdering. Nomor tak dikenal menelepon dan saya mengangkatnya," kata Bosz.

"Ternyata itu KNVB. Mereka bertanya apakah saya punya waktu, jadi saya langsung berkendara ke Zeist. Di sana saya berbicara selama berjam-jam. Saya nyaris masih sempat untuk latihan. Itu pembicaraan yang bagus," lanjut sang pelatih dengan kisah sarkastisnya.

Jurnalis dari ANP kemudian bertanya apakah sang pelatih, yang di PSV masih terikat kontrak hingga pertengahan 2028, tetap menginap di kampus KNVB. "Tidak, karena kami berbicara lama. Karena itu saya langsung melanjutkan perjalanan ke Eindhoven." Setelah itu terdengar tawa pelan di ruang pers.

Bosz tampaknya sekali lagi tidak berminat menjawab pertanyaan tentang tim nasional Belanda dan sepenuhnya memusatkan perhatian pada musim baru bersama klub asal Eindhoven itu.