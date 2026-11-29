Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

PSV menang 4-0 atas Go Ahead Eagles pada Sabtu malam, tetapi setelah pertandingan terungkap detail menarik di balik salah satu gol tim asal Eindhoven itu. Peter Bosz ternyata berperan dalam gol kedua Ruben van Bommel.

Pada menit ke-36, bola keluar melewati garis samping di dekat area pelatih Bosz. Berharap bisa memulai serangan cepat, Bosz melemparkan bola kepada Filip Kostic, yang langsung melemparkannya ke depan. Sepuluh detik kemudian, Van Bommel mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-0.

“Bosz memang memainkan peran yang cukup krusial dalam gol kedua,” kata Ronald Waterreus dalam De Eretribune di ESPN. “Di awal acara, kami membahas bahwa hampir semua pemain PSV sudah pernah mencetak gol, tetapi sekarang Peter Bosz juga mencatatkan assist. Itu hebat.”

Namun, Waterreus menilai tindakan Bosz melanggar peraturan permainan KNVB. “Secara resmi, itu tidak diperbolehkan. Namun, saya rasa tidak akan ada yang mempermasalahkannya. Menurut saya, itu juga wajar, karena jika dilihat dari semangat permainan, tindakan ini sama sekali bukan upaya mengganggu jalannya pertandingan.”

Iklan Iklan

Marciano Vink sependapat dengan rekannya, tetapi terutama memahami tindakan pelatih PSV itu. “Menurut saya, sangat wajar jika bola datang ke arah Anda, lalu Anda memberikannya kepada pemain tim Anda sendiri.”

Topik Terkait

Dugaan Waterreus memang benar, karena menurut peraturan permainan KNVB, Bosz melakukan pelanggaran. “Jika seorang ofisial tim, pemain yang sementara dikeluarkan dari lapangan, pemain cadangan, pemain yang telah diganti, atau pemain yang diusir menyentuh bola saat bola meninggalkan lapangan permainan, wasit memberikan tendangan bebas tidak langsung,” demikian bunyi peraturan tersebut.

Karena itu, NOS mencari penjelasan dan menghubungi KNVB saat pertandingan masih berlangsung. “Hasil konfirmasi NOS kepada KNVB menunjukkan bahwa peran Peter Bosz dalam gol Ruben van Bommel yang mengubah skor menjadi 2-0 memang diperbolehkan,” tulis lembaga penyiaran publik tersebut.

Iklan

Alasan pengecualian terhadap peraturan itu tidak diketahui. Namun, jelas bahwa menurut KNVB, wasit Dennis Higler sudah tepat mengesahkan gol Van Bommel.

Selain itu, PSV patut sangat berterima kasih kepada kiper Matej Kovár. Kiper asal Ceko itu melakukan tidak kurang dari 10 penyelamatan, sehingga tim asal Eindhoven tersebut tetap memuncaki klasemen Eredivisie setelah akhir pekan ini.