Kluivert menjelaskan kepada Koora pandangannya mengenai Liga Saudi

Pelatih asal Belanda, Patrick Kluivert, yang pernah melatih tim nasional Indonesia, mengungkapkan pandangannya mengenai tawaran untuk melatih di Liga Profesional Saudi Roshen, sambil menyebutkan bahwa ia sebenarnya berharap dapat melanjutkan kariernya bersama tim nasional Indonesia meskipun tim tersebut gagal lolos ke Piala Dunia 2026.

Kluivert, yang berusia 49 tahun, memimpin timnas Indonesia pada periode krusial tahun lalu, dan bersama tim tersebut ia mengikuti kualifikasi Asia untuk Piala Dunia.

Meskipun berhasil mencapai babak keempat (babak play-off kualifikasi Asia), tim tersebut kalah dari Arab Saudi dan Irak.

Kluivert mengatakan dalam wawancaranya dengan Koora, "Pengalaman kepelatihan saya sebelumnya sangat luar biasa. Saya pikir Adnan telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam memilih pemain dan susunan tim. Pengalaman di Turki sangat luar biasa; kami meraih hasil yang sangat baik melawan tim-tim besar, dan itu benar-benar hal yang unik."

Dia menambahkan, "Pengalaman terakhir di Indonesia sangat luar biasa menurut saya, meskipun kami tidak lolos ke Piala Dunia, saya berharap bisa melatih timnas Indonesia untuk waktu yang jauh lebih lama guna menerapkan strategi yang sangat kuat bagi tim."

Mengenai pandangannya tentang bekerja di kawasan Arab, khususnya Liga Roshen, ia mengatakan, "Liga Saudi tentu saja merupakan peluang penting dan menarik bagi setiap pelatih. Banyak pemain top yang pergi ke sana. Jika saya mendapat kesempatan melatih di Saudi, saya selalu terbuka untuk mendengarkan tawaran."

Mengenai pandangannya tentang anak-anaknya yang menjalani uji coba profesional di Arab Saudi, ia berkomentar, "Shane masih muda, usianya 18 tahun, jadi masih agak terlalu dini baginya. Sedangkan Justin dan Robin, mungkin itu bisa menjadi pilihan di masa depan yang dekat. Jika ada kesempatan bagi mereka untuk pergi ke Liga Saudi, tentu saja itu akan menjadi kesempatan yang luar biasa, mengapa tidak? Seperti yang Anda lihat, banyak pemain yang pergi ke Liga Saudi."

Kluivert memiliki empat anak: Shain (bermain untuk tim muda Barcelona), Justin (Bournemouth), Robin (Olympique Marseille), dan Quincy (saat ini tanpa klub).

Mantan bintang Belanda ini sebelumnya pernah memimpin tim nasional Curaçao (dari Maret 2015 hingga Juni 2016) dan Indonesia (dari Januari hingga Oktober 2025), serta bekerja sebagai asisten pelatih di tim nasional Belanda (dari Agustus 2012 hingga Juli 2014) dan Kamerun (dari Agustus 2018 hingga Juli 2019), serta melatih Adana Spor Turki (dari Juli hingga Desember 2023).

