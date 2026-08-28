Leganés membuat kejutan yang nyaris tak masuk akal di bursa transfer. Klub divisi dua Spanyol itu pada Jumat mengumumkan kedatangan Álvaro Morata. Sang penyerang dipinjam dari Como dengan opsi pembelian.

Morata (33) sudah tak punya masa depan lagi di Como, terlebih setelah klub itu berhasil merekrut Moise Kean. Pemain Italia itu didatangkan dari Fiorentina dengan nilai empat puluh juta euro dan akan bersaing dengan mantan striker FC Utrecht, Anastasios Douvikas.

Penyerang kelahiran Madrid itu pernah bermain di kota asalnya untuk Real Madrid dan Atlético, serta juga membangun CV yang mengesankan di luar negeri bersama klub-klub seperti Juventus, Chelsea, AC Milan, dan Galatasaray.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir Morata menjadi kurang menentukan dibanding sebelumnya. Setelah memimpin Spanyol sebagai kapten menuju gelar Euro 2024, ia pindah dari Atleti ke Milan dengan nilai hampir dua puluh juta euro.

Di sana ia cepat tersisih, dan masa peminjamannya di Galatasaray juga bukan sebuah kesuksesan besar. Morata dipinjamkan ke Como pada musim panas tahun lalu, yang kemudian mempermanenkannya pada Januari. Morata tampil sangat mengecewakan di sana dengan satu gol dari tiga puluh penampilan.

Bahwa Morata akan dipinjamkan atau dijual sama sekali bukan kejutan, tetapi media Spanyol pun sulit percaya bahwa pemain dengan kalibernya melanjutkan karier di level kedua Spanyol.

Marca menyebutnya sebagai 'salah satu perekrutan terbesar musim panas pada periode musim panas' dan menyebut Morata sebagai 'salah satu nama paling menonjol di kompetisi'. Di Leganés, Morata kembali ke wilayah Madrid, yang mungkin turut berperan dalam keputusannya yang mengejutkan itu.

Terlebih dengan Morata dalam skuad, target Leganés jelas: secepat mungkin kembali ke LaLiga. Los Pepineros (para petani mentimun) terdegradasi ke LaLiga 2 pada 2025 dan mengakhiri musim lalu di posisi kelima.



