Klub Prancis memecat pelatihnya setelah kemenangan 13-0!

Klub Prancis, Valenciennes, mengumumkan pemecatan pelatihnya, Pierre Bleux, meski tim meraih kemenangan telak 13-0 atas Hapark, salah satu klub divisi satu, pada babak kelima Piala Prancis, sehingga memastikan tempat di undian babak keenam. Namun, klub akan menjalani fase selanjutnya dari turnamen tersebut tanpa pelatihnya.

Klub menjelaskan, dalam pernyataan resmi, bahwa Bleux dibebastugaskan dari jabatannya sebagai pelatih tim utama mulai hari Senin ini, sekaligus mengumumkan penunjukan Samuel Gouthals untuk mengambil alih tanggung jawab tersebut secara sementara, dengan dibantu Rudy Mater, mulai hari yang sama.

Keputusan pemecatan itu datang meski tim menang besar di ajang Piala, di saat Valenciennes berupaya memperbaiki hasil-hasil mediokernya di kompetisi liga, setelah kemenangan besar atas Hapark tidak berdampak pada masa depan tim kepelatihan.

Valenciennes menempati peringkat ke-15 di tabel klasemen Liga Divisi Tiga Prancis, setelah menjalani 9 pertandingan dengan dua kemenangan, dua hasil seri, dan 5 kekalahan, mencetak 9 gol serta kebobolan 14 gol, sehingga total poin mereka menjadi 8 poin, pada awal musim yang hasilnya tidak sesuai harapan.