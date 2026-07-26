Bek tengah asal Spanyol, Raul Asencio, 23 tahun, semakin dekat untuk meninggalkan Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini, setelah ia berada di luar rencana pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, di tengah ketertarikan serius dari klub Prancis untuk memboyongnya dengan status pinjaman.

Surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa klub Prancis, Marseille, ingin mendatangkan bek muda tersebut dengan status pinjaman selama satu musim, disertai klausul yang memungkinkan pembelian pemain secara permanen senilai 15 juta euro, dengan syarat tercapainya target tertentu terkait jumlah penampilan dan menit bermain.

Kesepakatan rumit dengan berbagai syarat

Surat kabar itu menyebutkan bahwa Real Madrid, yang berupaya melepas pemain yang terikat kontrak dengan mereka hingga tahun 2031 tersebut, akan mempertahankan 25% dari setiap transaksi penjualan Asencio di masa depan oleh Marseille, sebuah langkah yang menjamin klub ibu kota Spanyol itu memperoleh keuntungan dari setiap potensi kenaikan nilai pemain.

Pada awalnya Asencio tidak begitu antusias untuk meninggalkan ibu kota Spanyol, namun situasinya saat ini bersama Mourinho, yang tidak mengandalkannya dalam rencananya, mungkin akan mendorongnya untuk menyetujui kepergian yang diinginkan klub, terutama dengan jaminan mendapatkan lebih banyak menit bermain di Liga Prancis.

Benfica menolak klausul pembelian kembali

Di sisi lain, laporan-laporan dari Portugal mengungkap bahwa klub Benfica menyingkirkan opsi untuk merekrut Asencio, meski telah terjadi negosiasi antara kedua pihak.

Situs Portugal "Glorioso 1904" menjelaskan bahwa kesepakatan itu tidak terwujud karena Benfica menolak untuk memasukkan klausul yang memungkinkan Real Madrid membeli kembali pemain tersebut di akhir musim, sebuah syarat yang dipegang teguh oleh klub ibu kota Spanyol itu.

Perselisihan ini mencerminkan perbedaan pandangan antara kedua klub, di mana Real Madrid berupaya mempertahankan opsi untuk mendapatkan kembali pemain tersebut jika levelnya berkembang, sementara Benfica menolak masuk ke dalam kesepakatan yang mungkin menghalanginya untuk memperoleh keuntungan penuh dari investasinya terhadap pemain tersebut