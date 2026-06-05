Klub papan atas memulai perburuan Michael Olise, yang diperkirakan akan dibeli seharga 150 juta

Florentino Pérez akan mencoba merekrut Michael Olise dari Bayern München pada musim panas ini, demikian dilaporkan Fabrizio Romano pada Jumat sore.

Sebelumnya pada hari itu, Pérez, tak lama setelah terpilih kembali sebagai presiden Real Madrid, mengatakan bahwa ia akan menghabiskan 150 juta euro untuk satu pemain musim panas ini.

Ia menyebutkan bahwa pemain tersebut bukan berasal dari Liga Premier, bukan Erling Haaland, dan juga bukan Olise. Hal ini kemudian memicu spekulasi di media Spanyol.

Nama Vitinha dan João Neves sering disebut-sebut di media Spanyol, tetapi menurut Romano, terlepas dari pernyataan Pérez, yang dimaksud adalah Olise.

Direktur Bayern, Uli Hoeneß, sebelumnya mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa Olise tidak dijual. “Bahkan tidak untuk dua ratus juta euro.”

Olise bermain untuk Bayern sejak musim panas 2024. Klub tersebut membelinya dari Crystal Palace seharga 53 juta euro.

Musim lalu, ia bermain dalam 51 pertandingan untuk Der Rekordmeister. Ia mencetak 22 gol dan memberikan 31 assist.