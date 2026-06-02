Klub papan atas Belanda menghubungi NEC untuk merekrut Kodai Sano

PSV sangat berminat pada gelandang NEC, Kodai Sano, demikian dilaporkan oleh Mounir Boualin. Gelandang asal Jepang tersebut terbuka untuk pindah ke Eindhoven. Rik Elfrink membenarkan kabar tersebut.

Di PSV, Joey Veerman dan Ismael Saibari tampaknya akan hengkang. Yang terakhir disebutkan menarik minat Bayern München. Transfer tersebut tampaknya hanya masalah waktu.

Oleh karena itu, klub asal Eindhoven ini sedang mencari pemain baru untuk memperkuat lini tengah. Sano disebut-sebut sebagai prioritas utama.

NEC mengetahui minat dari Eindhoven tersebut, demikian ditulis Boualin lebih lanjut. Sano memandang PSV sebagai langkah lanjutan yang ideal dalam kariernya.

Sano, yang tidak dipanggil untuk Piala Dunia musim panas mendatang, telah bermain dalam 34 pertandingan untuk NEC musim ini. Ia mencetak tiga gol dan memberikan tujuh assist.

Pada musim dingin, pemain Jepang berusia 22 tahun ini masih menjadi incaran Ajax. Ia terlihat bersama Jordi Cruijff di Amsterdam, namun transfer tersebut tidak terwujud.

NEC meminta biaya sebesar dua puluh juta euro. Ajax tidak bersedia membayar jumlah tersebut. Berapa biaya yang harus dibayarkan untuk Sano saat ini, Boualin tidak mengungkapkannya.