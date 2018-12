Klub Meksiko Saingi Kalteng Putra Gaet Diego Forlan

View this post on Instagram

PT LIB Sudah Lunasi Pembayaran Uang Kontribusi Klub Liga 1 2018 PT Liga Indonesia Baru (LIB) mengumumkan tidak ada tunggakkan terhadap klub Liga 1 2018. Operator kompetisi tersebut sudah melunasi uang kontribusi yang nilainya Rp5 miliar Pada awal musim PT LIB menjelaskan setiap klub bakal mendapatkan dana kontribusi sebesar Rp7,5 miliar. Pembayaran tersebut dilakukan secara bertahap sampai dengan berakhirnya musim kompetisi Rinciannya, Rp5 miliar diberikan secara cuma-cuma. Sedangkan Rp2,5 miliar yang merupakan sisanya akan diserahkan dengan menyesuaikan kegiatan klub pada pengembangan usia muda masing-masing klub . "Sesuai dengan perjanjian, kami telah membayarkan semua hak-hak klub di kontribusi awal yang nilainya Rp5 miliar tersebut," kata CEO PT LIB Risha Adi Widjaya Untuk lebih memudahkan proses komunikasinya, setelah pengiriman uang kotribusi tersebut, PT LIB juga mengirimkan surat konfirmasi pembayaran kepada klub. Hal ini diyakini akan memudahkan klub untuk mengetahui proses pengiriman secara keseluruhan Pada musim 2018, Persija Jakarta keluar sebagai juara. Klub asal ibu kota tersebut menyegel gelar setelah unggul satu angka dari PSM Makassar yang jadi pesaing terdekatnya mengoleksi 61 poin

