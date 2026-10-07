Klub langsung melarang suporter melompat setelah temuan yang mengkhawatirkan

Klub divisi dua Jerman, VfL Bochum, melarang para suporternya di Tribun Timur untuk melompat mulai sekarang. Klub mengambil keputusan ini setelah menjadi jelas bahwa gerakan tertentu dari para fan dapat menyebabkan 'getaran yang signifikan' di tribun berdiri tersebut.

Bochum memainkan laga kandangnya di Ruhrstadion, yang dalam waktu relatif dekat akan dimodernisasi. Di sektor N2, O, P, dan Q di Tribun Timur, aksi lompat ritmis dengan penuh semangat kerap terjadi, tetapi mulai sekarang hal itu tidak lagi diperbolehkan.

Sky menulis bahwa klub sampai pada keputusan ini berdasarkan laporan dari biro teknik yang akan melaksanakan modernisasi Ruhrstadion. Dalam laporan itu disebutkan, antara lain, bahwa gerakan tertentu dapat menyebabkan 'getaran yang signifikan'.

Meski kapasitas beban tribun dijamin aman, gerakan serentak dari para fan, seperti lompatan ritmis, dapat menyebabkan apa yang disebut sebagai 'efek trampolin'. Karena efek itu, tribun yang dimaksud bisa memantul naik turun secara terasa.

Meski demikian, Bochum memutuskan untuk tidak langsung menutup tribun tersebut, melainkan memberlakukan larangan melompat. Mulai 11 Oktober, saat laga kandang melawan Arminia Bielefeld masuk agenda, melompat secara ritmis tidak lagi diizinkan. Gerakan spontan, misalnya setelah gol, tetap diperbolehkan.

Klub mendesak para fan untuk mematuhi aturan baru ini, demi mencegah diterapkannya langkah-langkah yang lebih ketat, seperti penutupan tribun. Ada sekitar 10.000 fan di Tribun Timur.

Renovasi yang direncanakan untuk Ruhrstadion seharusnya rampung pada 2028. Ada kemungkinan para suporter setelah itu kembali boleh melompat seperti biasa. Bochum, sementara itu, memulai musim dengan tujuh poin dari enam pertandingan, yang cukup untuk menempati posisi kesembilan di 2. Bundesliga.