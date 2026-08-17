Real Madrid menanggapi tawaran-tawaran dari Italia yang diterima penyerang mereka asal Brasil, Endrick, dalam beberapa hari terakhir.

Pakar bursa transfer, Fabrizio Romano, mengatakan di kanal "YouTube" miliknya: "Berbicara soal perkembangan terbaru, ada hal-hal yang terjadi di balik layar terkait Real Madrid; karena dalam 24 hingga 48 jam terakhir, klub-klub Italia kembali menghubungi Los Blancos untuk memahami situasi Endrick".

Ia menambahkan: "Endrick telah masuk dalam daftar pendek target Roma dalam waktu yang lama, dan klub-klub Italia kembali menghubungi untuk mengetahui apakah ada peluang kepergiannya, karena mereka berkeinginan untuk memulai pembicaraan dan mendapatkan jasa sang pemain dengan status pinjaman".

Ia melanjutkan: "Jawaban Real Madrid sangat jelas terhadap kontak-kontak dari Italia, yaitu bahwa klub tidak memiliki niat sama sekali untuk mempertimbangkan tawaran-tawaran yang datang untuk merekrut Endrick musim panas ini".

Ia menutup: "Semua indikasi yang sampai kepada Endrick dan para agennya menegaskan bahwa presiden Florentino Perez, para direktur klub, dan pelatih Jose Mourinho menolak kepergiannya. Karena itu, inilah sikap yang berlaku hingga saat ini".