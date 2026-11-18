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Klub Brasil Santos mulai menjajaki Real Madrid melalui kontak awal yang tidak resmi untuk melihat kemungkinan meminjam Rodrygo pada paruh pertama 2027. Langkah ini merupakan upaya memulangkan salah satu lulusan terbaik akademi mereka, meski kesepakatan sulit terwujud mengingat sikap klub Spanyol tersebut.

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Jurnalis Fabio Sormani mengungkap ketertarikan Santos untuk merekrut penyerang berusia 25 tahun itu melalui kanal YouTube miliknya pekan lalu, sebelum jaringan "ESPN" Brasil mengonfirmasi adanya pergerakan dari pihak klub untuk menjajaki peluang kembalinya sang pemain ke skuad mereka, meski hanya dengan status pinjaman jangka pendek.

Santos mendambakan Rodrygo tampil dengan seragam tim saat Campeonato Paulista bergulir pada awal 2027. Namun, skenario itu tampak sangat jauh dari kenyataan, mengingat Real Madrid bersikeras mempertahankan sang pemain dan ingin segera memanfaatkannya kembali begitu ia mendapat lampu hijau untuk kembali bermain.

Rodrygo mendapat apresiasi di internal Real Madrid, yang saat ini tidak memasukkan opsi melepasnya ke dalam perhitungan, baik melalui penjualan maupun peminjaman. Terlebih, klub menganggapnya sebagai salah satu elemen penting dan tidak ingin kehilangannya setelah absen panjang akibat cedera serius yang dialaminya.

Menurut laporan ESPN sebelumnya, Jose Mourinho memandang pemain Brasil itu sebagai sosok yang mampu memberikan nilai tambah bagi tim , dan tidak keberatan memberinya waktu yang cukup untuk memulihkan performanya secara bertahap setelah kembali dari cedera, alih-alih terburu-buru menilai kesiapannya atau memikirkan kepergiannya.

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Sikap pelatih asal Portugal itu mencerminkan keinginan Real Madrid untuk memanfaatkan Rodrygo pada fase mendatang, terutama karena sang pemain sudah lama absen dari lapangan dan perlu memulihkan kebugaran fisik serta ritme pertandingan sebelum kembali bersaing memperebutkan tempat di susunan pemain inti.

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Dalam beberapa hari terakhir, Rodrygo sempat berada di pusat latihan Rei Pelé di kota Santos. Di sana, ia menjalani program rehabilitasi untuk pulih dari cedera lutut kanan yang mencakup robekan ligamen krusiat anterior dan meniskus lateral, dengan persetujuan Real Madrid, sebelum kembali ke Spanyol untuk melanjutkan tahapan pemulihan.

Sang pemain sendiri tampaknya tidak berpikir untuk meninggalkan Real Madrid saat ini. Sejumlah indikasi menunjukkan ia bertekad bertahan di klub, terutama setelah dukungan yang ia terima dari manajemen, staf pelatih, dan rekan-rekan setimnya selama masa cedera. Hal itu memperkuat keinginannya untuk membalas budi kepada tim dan kembali merumput dengan seragam klub tersebut.

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Meski ada ketertarikan dari klub-klub Inggris untuk merekrut Rodrygo, sang pemain tidak menunjukkan antusiasme besar terhadap tawaran-tawaran tersebut. Alhasil, opsi kembali ke Santos, terlepas dari nilai simbolisnya bagi dirinya, berada di luar prioritasnya saat ini, mengingat keinginannya untuk melanjutkan perjalanan kariernya bersama Real Madrid.

Di sisi lain, Santos tidak memperlakukan kasus Rodrygo sebagai satu-satunya transfer yang dinantikan pada bursa transfer mendatang. Klub lebih memilih menunggu hasil pemilihan presiden sebelum mengambil keputusan penting terkait penguatan tim dan perpanjangan kontrak sejumlah pemain inti sebagai persiapan menghadapi musim 2027.

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Agenda yang dibahas mencakup masa depan Neymar, Philippe Coutinho, dan Everton Cebolinha, serta negosiasi dengan Cruzeiro terkait kelanjutan penyerang Gabriel Barbosa, yang saat ini dipinjamkan ke Santos. Klub Brasil itu berupaya mencapai kesepakatan yang menjamin sang pemain bertahan secara permanen.

Dengan demikian, keinginan Santos memulangkan Rodrygo tampak lebih sebagai upaya menjajaki sikap Real Madrid ketimbang negosiasi serius yang mendekati kata sepakat. Terlebih, klub Spanyol itu tidak berpikir untuk melepas sang pemain, sementara penyerang Brasil tersebut menjadikan upaya merebut kembali posisinya di skuad Los Blancos sebagai target utama setelah masa pemulihannya tuntas.