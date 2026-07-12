Klub Jerman bisa menawarkan jalan keluar bagi Timon Wellenreuther dari Feyenoord

Timon Wellenreuther menjadi incaran VfL Wolfsburg, demikian dilaporkan De Telegraaf. Klub yang baru saja terdegradasi dari Bundesliga ini beralih strategi setelah gagal mendapatkan kiper Hertha BSC, Tjark Ernst, dan ingin menawarkan jalan keluar bagi Wellenreuther dari Feyenoord.

Klub asal Rotterdam tersebut juga turut bersaing untuk mendapatkan tanda tangan Ernst, yang juga diminati oleh Celtic, Borussia Mönchengladbach, dan Wolfsburg.

Klub Volkswagen tersebut hampir mencapai kesepakatan dengan Ernst, namun degradasi Wolfsburg ke 2. Bundesliga tampaknya telah menggagalkan kerja sama tersebut.

Feyenoord telah mengajukan tawaran untuk kiper berusia 23 tahun tersebut, namun menurut BILD, tawaran itu berada di bawah klausul transfernya sebesar lima juta euro.

Awal pekan ini, situs pendukung FR12.nl telah melaporkan bahwa Wellenreuther berencana hengkang, setelah ia diberi tahu oleh manajemen klub bahwa kontraknya tidak akan diperpanjang. Dalam laga melawan Club Brugge (3-1), kiper asal Jerman itu masih menjaga gawang selama seluruh pertandingan.

Baik Feyenoord maupun Wellenreuther terbuka terhadap kemungkinan kepindahan. Klub asal Rotterdam itu masih ingin menerima biaya transfer untuk kiper tersebut dan oleh karena itu sebenarnya harus menjualnya pada musim panas ini. Wellenreuther dilaporkan merasa kurang dihargai dan karenanya berencana untuk pindah.

Wolfsburg mungkin bisa menawarkan jalan keluar baginya. Sumber-sumber di Jerman melaporkan kepada De Telegraaf bahwa klub tersebut telah mengincar kiper yang telah bermain di De Kuip sejak 2023 tersebut. Kontrak Wellenreuther dengan Feyenoord masih berlaku hingga pertengahan 2027.