Klub Italia mendekati mantan bintang Bayern: James Rodriguez kembali ke Eropa secara spektakuler?

Seperti dilaporkan surat kabar Spanyol Marca , bintang ofensif Kolombia itu berada di ambang kepindahan ke klub divisi dua Italia, US Avellino 1912.

Menurut laporan tersebut, pembicaraan antara klub dan sang pemain sudah sangat maju, dan hanya detail finansial terakhir yang masih harus dibereskan sebelum tercapai kesepakatan penuh. Pengumuman transfer itu bisa dilakukan dalam waktu dekat.

Terutama pelatih Avellino Alessandro Nesta yang disebut menginginkan jasa James. Juara dunia 2006 itu dikabarkan telah secara pribadi menghubungi pemain berusia 35 tahun tersebut untuk meyakinkannya agar menerima transfer itu.

James, yang terikat kontrak dengan Real Madrid antara 2017 dan 2020, serta sempat semusim membela Bayern Munich, resmi berstatus tanpa klub sejak awal Juli.

Setelah kepergiannya dari Madrid, pemain Kolombia itu menjalani semacam odise klub dengan klub-klub di Inggris, Qatar, Yunani, Spanyol, dan Meksiko. Terakhir, ia menjadi pemain klub MLS Minnesota United FC selama setengah tahun - tetapi kontraknya di sana tidak diperpanjang.

Untuk Minnesota, ia hanya delapan kali tampil di semua kompetisi, dengan mencatatkan satu assist.