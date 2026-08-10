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Diterjemahkan oleh

Klub Inggris tempuh jalur hukum karena spanduk pistol

Premier League
Crystal Palace
Nottingham Forest
Inggris

Evangelos Marinakis, pemilik Nottingham Forest, mengambil langkah untuk menuntut klub Crystal Palace, akibat sebuah spanduk yang menghina.

Menurut jaringan BBC Sport, para pengacara Marinakis mengajukan gugatan pencemaran nama baik ke hadapan Pengadilan Tinggi, terhadap sebuah spanduk yang diangkat oleh para pendukung Crystal Palace, yang menampilkan pemilik Nottingham sedang mengarahkan pistol ke kepala pemain Morgan Gibbs-White.

Spanduk itu terlihat selama pertandingan yang berakhir imbang 1-1 di Liga Primer Inggris, antara kedua tim di Stadion Selhurst Park pada Agustus lalu, dan bertuliskan kalimat "Tuan Marinakis tidak terlibat dalam pemerasan atau pengaturan hasil pertandingan atau perdagangan narkoba atau korupsi".

Marinakis secara konsisten membantah telah melakukan pelanggaran apa pun terkait tuduhan-tuduhan ini.

Pada November 2025, Asosiasi Sepakbola Inggris menjatuhkan dakwaan kepada Crystal Palace, akibat kegagalannya menjamin agar para pendukungnya tidak bertindak dengan cara yang tidak pantas.

Club Friendlies
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04
Club Friendlies
Freiburg crest
Freiburg
SCF
Crystal Palace crest
Crystal Palace
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Meskipun spanduk tersebut tidak disebutkan secara spesifik sebagai alasan penjatuhan dakwaan, terdapat aturan-aturan ketat terkait pesan-pesan yang memuat slogan yang mencemarkan nama baik, berbau politik, atau menghina.

Pemain internasional Inggris Morgan Gibbs-White sebelumnya nyaris meninggalkan Nottingham pada musim panas lalu, setelah tampaknya Tottenham mengaktifkan klausul penalti senilai 60 juta pound sterling dalam kontraknya.

Namun ia menandatangani kontrak baru untuk bertahan bersama Nottingham Forest, dan berbicara tentang keputusannya dalam sebuah wawancara yang dilakukannya bersama Marinakis.

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