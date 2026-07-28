Joël Drommel kembali diminati dari Eredivisie. Jurnalis transfer Mounir Boualin melaporkan bahwa FC Twente telah menghubungi PSV untuk kiper tersebut.

Di Philips Stadion, Drommel berada dalam urutan di belakang Matej Kovár dan Nick Olij. Musim lalu, pemain asal Bussum itu dipinjamkan ke Sparta Rotterdam, tempat ia menjalani musim yang sangat baik.

Setelah Kayne van Oevelen dan Jeffrey de Lange, direktur Twente Erik ten Hag kini mengarahkan bidikannya kepada Drommel. De Tukkers tengah gencar mencari pesaing untuk kiper Lars Unnerstall.

Menurut Boualin, De Lange untuk sementara masih menjadi kandidat serius, tetapi Olympique Marseille sudah menolak dua tawaran dari Enschede. Jasper Schendelaar juga dianggap sebagai opsi menarik bagi Twente, meski saat ini preferensi mereka tertuju pada Drommel dan De Lange.

FC Twente belum mengajukan tawaran resmi kepada PSV, tetapi kabarnya ingin mencoba mendatangkan sang kiper. Menurut Boualin, Drommel terbuka untuk kembali ke Twente. Transfer ke luar negeri juga termasuk dalam opsi serius bagi penjaga gawang 29 tahun itu, yang masih terikat kontrak di Eindhoven hingga pertengahan 2027.

Rik Elfrink dari Eindhovens Dagblad mengonfirmasi kabar dari Boualin dan menambahkan bahwa Ten Hag telah berbicara dengan Drommel pada Selasa siang. Selain itu, ia melaporkan bahwa Twente telah menghubungi pihak Eindhoven dengan baik-baik. NEC juga ingin merekrut Drommel, tetapi itu hanya akan berupa peminjaman.

Sebelumnya, Boualin dalam podcast Transfermind menyebut bahwa Drommel telah menarik perhatian Feyenoord. Menurutnya, sang kiper masuk dalam daftar incaran klub Rotterdam tersebut, tetapi klub stadion itu tidak mengambil langkah lanjutan.