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Dua gol dalam sekejap mata, ditambah dua hadiah dari lini belakang Real Oviedo, memberi Girona kemenangan yang mengembalikan vitalitas tim. Pada saat yang sama, hasil itu merusak debut Raul Gonzalez sebagai pelatih Oviedo.

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Dua gol dalam sekejap mata, plus dua hadiah dari lini pertahanan Real Oviedo, memberikan Girona kemenangan yang mengembalikan vitalitas tim, sekaligus merusak debut Raul Gonzalez sebagai pelatih Oviedo.

Surat kabar AS menyorot momen-momen paling menonjol dari pertandingan tersebut, di mana Girona ingin menyambut Raul dengan cara menguasai bola sepenuhnya dari timnya, memanfaatkan duet gelandang jangkar yang terdiri dari Ezan dan Beltran, yang menguasai tempo permainan di bawah komando Quique Alvarez.

Real Oviedo tak punya pilihan selain menarik diri ke belakang dan mencoba mengatur napas dengan merebut bola, upaya yang tidak banyak terulang.

Pelatih Raul sangat aktif mengarahkan para pemainnya dari pinggir lapangan, dan mencoba melakukan penyesuaian yang diperlukan pada permainan timnya, namun kesan yang tertinggal dari babak pertama adalah Girona merupakan pihak yang lebih nyaman, setelah menjalani sebagian besar waktu babak pertama di separuh lapangan lawan.

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Meski mengakui dominasi yang lebih besar dari tim asal Catalunya tersebut, peluang terbagi di antara kedua tim sepanjang babak pertama.

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Dominguez mengancam gawang lewat sundulan yang melewati sisi tiang, lalu Jimenez mendapatkan peluang emas, namun menyia-nyiakannya dengan tendangan yang sebenarnya lebih mudah untuk diarahkan ke gawang.

Real Oviedo mencoba membahayakan rival asal Catalunya tersebut dari bola mati, sementara Girona mengandalkan akselerasi Carles Perez dan Unai.

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Peluang paling berbahaya tim asal Catalunya itu datang dari bola mati, setelah tendangan kaki kiri Carlos Perez membentur mistar gawang, menyusul benturan di dalam kotak penalti.

Menjelang akhir babak pertama, Estanis dan Chaira mencoba mengancam gawang Girona dalam dua kesempatan, namun kedua upaya mereka tidak membahayakan Gazzaniga.

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Awal babak kedua tersenyum untuk Real Oviedo, setelah berhasil menuntaskan serangan terorganisir yang indah yang dimulai dari Joti, dilanjutkan oleh Jimenez, disempurnakan oleh Chaira, sebelum Rena memberikan sentuhan akhir dengan sundulan luar biasa dari lini belakang.

Gol keunggulan 1-0 memberikan para pemain Real Oviedo ketenangan yang lebih besar. Mereka bisa saja segera memperbesar keunggulan ini, namun Gazzaniga menggagalkan peluang Esfan untuk mencetak gol, setelah menepis upayanya yang berawal dari serangan indah yang dimulai Estanis.

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Real Oviedo gagal dalam upayanya memperlebar jarak, namun kemudian melakukan kesalahan yang lebih besar, dalam dua insiden tak menguntungkan yang beruntun di dalam kotak penalti.

Pada menit ke-60, para bek Real Oviedo hanya menyaksikan Abel menggetarkan jala gawang kiper Aaron, tanpa bisa menghentikannya.

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Tiga menit kemudian, tepatnya pada menit ke-63, Bichoor memanfaatkan hadiah lain berupa bola pantul, untuk menambah gol kedua bagi tim asal Catalunya tersebut.

Dengan demikian, kemungkinan keunggulan Real Oviedo dengan dua gol tanpa balas berubah menjadi tertinggal 1-2, sehingga tim asuhan pelatih Raul mendapati dirinya dalam situasi yang sangat sulit.

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Raul menuntut para pemain Oviedo memberikan reaksi yang kuat, dengan melakukan pergantian pemain bernuansa menyerang, sehingga Oviedo melaju ke depan tanpa ragu, meski dorongannya lebih didasari semangat dan daya juang ketimbang mengandalkan solusi dalam permainan.

Yacubo dan Morales mencoba menguji Gazzaniga, namun kiper Girona tetap kokoh, membawa timnya memastikan kemenangan di Stadion Tartiere, sekaligus merusak debut Raul.