Klub Belanda memperkenalkan Michiel Kramer sebagai asisten pelatih baru

Michiel Kramer akan tetap berkecimpung di dunia sepak bola, demikian diumumkan RKC Waalwijk pada Kamis melalui situs web klub. Pemain asal Rotterdam yang cukup kontroversial ini akan bergabung dengan staf teknis klub asal Brabant tersebut pada musim panas mendatang.

Kramer yang kini berusia 37 tahun akan memulai langkah pertamanya dalam karier kepelatihannya di RKC. Dengan demikian, ia tetap terikat dengan klub asal Waalwijk tersebut.

Kramer sebenarnya akan bermain untuk RKC hingga 2027, tetapi ia akan gantung sepatu setelah babak play-off. Selanjutnya, fase baru akan segera dimulai.

Karena Kramer belum bisa menjadi pelatih kepala RKC U-21, ia akan mulai bekerja sebagai asisten pelatih di tim utama dan tim junior terbaik.

Rencananya, Kramer akan menyelesaikan pendidikannya selama masa transisi ini, sehingga nantinya ia dapat menjadi pelatih kepala tim RKC U-21.

Penyerang berpengalaman ini sangat menantikan perjalanan ini. “Selama beberapa tahun terakhir, saya telah belajar banyak dan mengamati staf teknis tim utama. Saya senang sekarang bisa mengambil langkah ini.”

“RKC Waalwijk memberi saya kesempatan untuk berkembang sebagai pelatih dan saya berterima kasih kepada klub atas hal itu. Saya tidak sabar untuk mulai bekerja dan membagikan pengalaman saya,” kata Kramer.