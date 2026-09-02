Jürgen Klopp, pelatih timnas Jerman, turun tangan untuk meyakinkan pemain asal Maroko Younes Ebnoutalib, bintang Eintracht Frankfurt, agar membela Der Mannschaft alih-alih Maroko.

Jaringan "Sky Sports" menyebutkan bahwa Klopp melakukan kunjungan ke Eintracht Frankfurt, dan foto-foto yang dipublikasikan klub melalui kanal-kanalnya, di antaranya, memperlihatkan percakapan antara Klopp dan Ebnoutalib.

Menurut informasi Sky Sports, telah terjadi percakapan panjang antara Klopp dan pemain berusia 22 tahun itu, yang juga dapat bermain untuk Maroko.

Klopp dikabarkan sangat mengagumi kemampuan Ebnoutalib, dan ingin meyakinkannya untuk bermain bersama timnas Jerman.

Younes Ebnoutalib lahir di Frankfurt, memiliki ibu berkebangsaan Jerman dan ayah asal Maroko, sehingga ia berhak membela timnas Jerman, dan sebelumnya ia pernah dipanggil ke timnas Maroko U-15.

Younes Ebnoutalib mengawali musim baru Liga Jerman dengan mencetak hat-trick ke gawang Union Berlin, dalam pertandingan yang berakhir dengan skor imbang 3-3.

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