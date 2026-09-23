Klopp: Saya Lebih Mengenal Para Pemain Belanda daripada Xavi

Timnas Jerman bersiap memulai babak baru di bawah kepemimpinan pelatih berpengalaman Jurgen Klopp, yang akan menjalani laga perdananya melawan Belanda di UEFA Nations League, Kamis besok, 87 hari setelah tersingkir dari Piala Dunia.

Klopp menunjukkan antusiasme besar selama hari-hari pertamanya bersama timnas, dan ia mengatakan dalampernyataan kepada pers sebelum bertolak ke Amsterdam: "Semua pemain memiliki keinginan, sehingga kami merasakan sebuah awal yang baru".

Mengenai laga melawan Belanda, mantan pelatih Liverpool itu menyatakan: "Di Amsterdam, saya tidak mendengar banyak pertandingan persahabatan (antara Belanda dan Jerman). Jadi, ini langsung dimulai".

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Klopp menolak memandang beratnya ujian pembuka ini sebagai sebuah masalah, dengan mengatakan: "Saya tidak tahu melawan siapa saya lebih memilih bermain. (Belanda) adalah lawan yang sangat kuat, dengan pelatih baru (Xavi Hernandez)".

Ia menambahkan sambil tertawa: "Saya mengenal para pemain Belanda secara pribadi lebih baik daripada Xavi mengenal mereka. Apakah itu sebuah keuntungan? Saya tidak tahu. Tapi bagaimanapun juga itu sebuah kenyataan".

Klopp memusatkan perhatian pada awal kariernya bersama Jerman untuk membangun karakter baru bagi timnas, sembari menegaskan pentingnya menikmati tekanan. Ia mengatakan mengenai hal ini: "Pelajaran pertama untuk masa depan kita bersama: kita belajar menikmati tekanan. Ketika ada tekanan, kamu tahu bahwa momen itu benar-benar penting. Saat itulah konsentrasi penuh menjadi lebih mudah".

Selama hanya dua sesi latihan sebelum pertandingan, Klopp mulai meletakkan ciri khas gaya bermainnya, sementara sang kapten Joshua Kimmich mengatakan: "Kami tahu bahwa kami datang dari situasi yang tidak mudah. Dengan pelatih baru selalu ada sejumlah antusiasme di awal. Yang penting bagi kami adalah memulihkan DNA dan identitas kami".

"Peran sentral"

Klopp berniat memberikan Kimmich peran sentral di lini tengah, dengan menjelaskan: "Tim membutuhkan kestabilan, membutuhkan poros. Jika porosnya stabil, kami bisa sedikit gila di sisi-sisi lapangan, dan memasukkan banyak pemain muda. Saat itulah semuanya berhasil".

Ia juga menegaskan bahwa timnas pada awalnya akan mempertahankan sejumlah kestabilan, dengan mengatakan: "Kami masih relatif kuat berpegang pada apa yang ada di Piala Dunia, sebuah tim yang saling memahami di mana para pemainnya saling mengenal satu sama lain".

Pelatih asal Jerman itu memberikan perhatian khusus pada kestabilan pertahanan, di mana ia mengatakan: "Saya tetap pada pendapat saya: kualitas sepak bola muncul ketika sebuah tim memiliki kestabilan dalam perilaku bertahan. Inilah trampolinnya, inilah jaring pengaman yang kamu butuhkan. Jika kamu hanya memikirkan serangan, maka pertahanan akan selalu membunuhmu".

Klopp berjanji untuk memikul tanggung jawab, dengan mengatakan: "Saya rela masuk ke dalam api demi para pemain. Jika para pemain memberikan segalanya, maka sayalah yang bertanggung jawab atas kekalahan… tanpa jika dan tanpa tapi".

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