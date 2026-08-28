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FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-STUTTGARTAFP

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Klopp: Musiala Tidak Mengenal Saya, dan Ini Pesan Saya untuknya

Bayern Munich vs VfB Stuttgart
Bayern Munich
VfB Stuttgart
Bundesliga
J. Musiala
J. Klopp
Germany vs Greece
Germany
Greece
UEFA Nations League A
Germany vs Serbia
Serbia
Netherlands vs Germany
Netherlands
Jerman
Yunani
Serbia
Belanda

Mantan pelatih Liverpool berusaha menenangkan pemain muda tersebut

"Situasi yang tidak diinginkan siapa pun untuk orang lain." Demikian Jürgen Klopp, pelatih timnas Jerman, menggambarkan kondisi terkini Jamal Musiala, di sela-sela dimulainya Bundesliga, Jumat hari ini, dengan kehadiran Klopp di Stadion Allianz Arena, yang menyaksikan kemenangan telak Bayern Munich atas tamunya Stuttgart (5-1).

Musiala, yang berusia 23 tahun, mengalami masalah kesehatan belakangan ini, hal yang mendorong Klopp untuk menghubunginya.

Pelatih Jerman itu berkata mengenai hal tersebut: "Saya mengiriminya pesan suara. Karena dia sebenarnya tidak mengenal saya, jadi dia tidak tahu nomor saya. Kalau saya meneleponnya, saya mungkin akan terus menghubunginya selama 3 hari, dan saya rasa dia tidak akan mengangkatnya."

Namun Musiala, yang memiliki 46 penampilan internasional bersama timnas Jerman, cepat membalas pesan suara itu.

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Mengenai isi pesan tersebut, Klopp mengatakan bahwa itu tentu saja pesan penyemangat kepada "anak muda seperti Jamal", seraya menambahkan dalam pernyataan kepada jaringan"Sky Sport - Jerman": "Pada akhirnya semuanya akan baik-baik saja, hampir semua orang sepakat mengenai hal itu, tetapi tidak pada saat ini."

Klopp melanjutkan: "Saya ingin menghilangkan darinya setidaknya satu kekhawatiran ini: apakah hal itu akan berdampak apa pun (pada posisinya di timnas Jerman)? Dan itu tentu saja tidak ada. Lebih dari itu saya tidak dapat menghilangkan darinya. Dia sudah kembali ke puncak kebugarannya, dan hal itu dipastikan kepada saya oleh Vincent Kompany (pelatih Bayern). Kondisi fisiknya luar biasa."

"Perlunya Kesabaran"

Menurut pandangan Klopp, persoalannya kini pada dasarnya berkaitan dengan kesabaran, di mana ia berkata: "Kita harus memberinya waktu yang diperlukan, dan dia juga harus memberikannya untuk dirinya sendiri. Karena para pemain muda, sesungguhnya, tidak memiliki masalah kecuali bahwa mereka menjadi tidak sabar. Dan pada fase seperti ini tentu saja tidak boleh kehilangan kesabaran."

Ia menambahkan: "Tetapi saya rasa dia berada di klub yang ideal dan lingkungan yang ideal. Kami ingin berkontribusi pada lingkungan yang ideal ini dan berkata sederhana saja: Nak, sembuhlah! Setelah itu pintu terbuka (untuk bergabung dengan timnas Jerman)."

Klopp akan mengumumkan daftar pemain internasional pertamanya pada 17 September, sebelum timnas Jerman berkumpul untuk persiapan dimulainya UEFA Nations League, di mana ia menghadapi Belanda pada 24 September, lalu Yunani pada 27 September, dan Serbia pada 1 Oktober, sebelum bertemu Yunani lagi pada 4 Oktober.

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora".

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