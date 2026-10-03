Jürgen Klopp, pelatih timnas Jerman, memastikan bahwa Aleksandar Pavlovic dan Jonas Urbig akan tampil sebagai starter, Minggu besok menghadapi Yunani, pada pekan keempat UEFA Nations League.

Situs Bulinews memuat pernyataan Klopp dalam konferensi pers, di mana ia berkata sambil tertawa, "Saya mengatakan kepada Pavlovic sesaat sebelum konferensi pers, bahwa ia tidak boleh berbicara dengan cara yang membuatnya keluar dari susunan pemain."

Ia menambahkan, "Saat ini, tampaknya kami tidak akan melakukan perubahan di posisi penjaga gawang besok, tetapi siapa yang tahu apa yang akan kami lakukan."

Ia melanjutkan, "Penjaga gawang lain yang bermain bersama kami, mereka bermain secara reguler bersama klub-klub mereka, sedangkan Urbig tidak bermain secara reguler bersama Bayern Munich, dan karena itu ia akan mendapat kesempatan memainkan pertandingan ini."

Ia menambahkan, "Begitulah kami merencanakannya. Namun semua orang memberikan kesan yang luar biasa. Dan tidak akan ada masalah apa pun di posisi ini."

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa Urbig akan mempertahankan tempatnya di antara para penjaga gawang, meski ada spekulasi yang menyebutkan kemungkinan Finn Dahmen, penjaga gawang Augsburg, mendapat kesempatan menjalani laga internasional pertamanya bersama timnas Jerman.

Ketika Klopp ditanya mengenai perdebatan terkait tidak dianggapnya Joshua Kimmich sebagai pemain yang tak tergantikan di timnas Jerman, ia menjawab, "Ia tampil bagus menghadapi Serbia. Tetapi mengapa satu pemain harus selalu bermain di masa depan?"

Ia menambahkan, "Kamu juga harus dalam kondisi bagus agar bisa bermain. Kamu tidak akan bermain bersama klubmu jika kamu tidak dalam kondisi terbaikmu juga. Kami membutuhkan berbagai tipe pemain."

Ia menutup, "Kami membutuhkan pemimpin dan pemain yang mampu mencakup area luas di lapangan, dan kami membutuhkan segala tipe pemain. Dan untungnya, kami memiliki lebih dari 3 pemain bagus di lini tengah."



