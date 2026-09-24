Klopp melayani kepentingan Barcelona

Barcelona mulai merasa puas dengan kesepakatan terkait kiper Marc-André ter Stegen; sebuah langkah yang awalnya menuai keraguan karena kecilnya penghematan gaji yang dihasilkan dari peminjamannya ke Ajax, namun terbukti berhasil dari sisi olahraga, dan keberhasilan ini bisa menjadi faktor penentu dalam kepergian permanen kiper Jerman tersebut selama bursa transfer musim panas mendatang.

Prioritas semua pihak adalah menemukan proyek yang memungkinkan sang kiper mengembalikan kepercayaan dirinya di level tertinggi dan meningkatkan nilai pasarnya, setelah perjalanan karier yang dinodai oleh cedera. Meski Ter Stegen telah membuktikan kelayakannya sebagai kiper utama, perubahan paling menonjol saat ini adalah kembalinya ke timnas Jerman; sebuah perkembangan yang bisa memainkan peran mendasar dalam mengamankan kesepakatan transfer yang menguntungkan di masa depan, menurut surat kabar Catalan "Sport".

Ter Stegen setuju untuk meninggalkan Barcelona meski terikat kontrak yang berlaku hingga tahun 2028, karena kesadarannya bahwa ia tidak akan mendapatkan peluang bermain di bawah kepemimpinan pelatih Hansi Flick.

Meski demikian, kiper Jerman itu ingin memilih sendiri destinasinya dan lebih memilih tawaran Ajax; klub tersebut merampungkan kesepakatan peminjaman dengan syarat yang menguntungkan, sehingga memungkinkan Barcelona menghemat sebagian kecil dari gajinya. Tujuannya adalah meraih manfaat maksimal dari situasi tersebut, serta memastikan sang kiper Jerman memainkan peran sentral dan mengembalikan level terbaiknya.

Manajemen klub Catalan itu meyakini bahwa Ter Stegen -jika menjaga kebugaran fisiknya- merupakan kiper kelas dunia, dan hampir dapat dipastikan ia akan menarik tawaran-tawaran besar mulai musim panas mendatang.

Menurut surat kabar tersebut, manajemen Barcelona sangat menyadari bahwa beberapa klub di Liga Primer Inggris terus memantau perkembangan levelnya, sehingga tidak diperkirakan akan ada kesulitan untuk menjualnya setelah 30 Juni; sebab langkah seperti itu akan menghasilkan penghematan besar pada pos gaji, dan klub juga meyakini bisa memperoleh imbalan finansial yang menggiurkan dari kepindahannya.

Dua pelatih yang menunjukkan kepercayaan besar padanya telah memainkan peran sentral dalam jalur ini; "Michel" berupaya merekrutnya terlebih dahulu ke Girona lalu ke Ajax, bertaruh padanya meski ia mengalami serangkaian cedera berat.

Dan kini, Jürgen Klopp pelatih timnas Jerman menaruh kepercayaan penuh padanya untuk menjadi penjaga gawang timnas Jerman selama periode jeda internasional saat ini. Dengan demikian, prospek masa depannya -serta kemungkinan ia menjadi kesepakatan istimewa dan menguntungkan pada bursa transfer musim panas mendatang- akan bergantung terutama pada penampilannya di lapangan.

Sudah sangat jelas di internal Barcelona bahwa perjalanan Ter Stegen sebagai kiper di barisan "Blaugrana" telah mencapai akhirnya; oleh karena itu, klub bergerak merekrut kiper Livaković untuk menjadi opsi alternatif dalam rencana masa depan, sekaligus menyediakan pelapis untuk posisi penjaga gawang di samping Joan García.

Rencana untuk musim mendatang adalah mengandalkan kedua kiper ini begitu kontrak Szczęsny berakhir dan ia meninggalkan klub, karena Ter Stegen tidak akan kembali kecuali untuk merampungkan proses kepergian permanennya.

Penampilan Ter Stegen bersama Ajax menunjukkan bahwa ia secara umum meyakinkan, dan kita masih harus melihat bagaimana penampilannya bersama timnas Jerman. Saat ini, Klopp menunjukkan komitmen penuh untuk mendukungnya, karena ia memandangnya sebagai kiper terbaik yang tersedia saat ini; sebuah sikap yang akan menempatkannya di bawah sorotan selama tahun yang menentukan dalam kariernya. Barcelona pun terus memantau dari dekat pemanggilan ini, yang bisa berdampak besar pada masa depan.

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