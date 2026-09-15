Jürgen Klopp, pelatih baru timnas Jerman, bersiap menciptakan kejutan besar dalam daftar pemain pertamanya bersama "Die Mannschaft", setelah memutuskan memberikan kesempatan kepada penyerang Eintracht Frankfurt, Yunus bin Thalib, dalam langkah yang mencerminkan arah pelatih untuk mengalirkan darah baru ke skuad timnas.

Klopp dijadwalkan mengumumkan daftar pemain pertamanya sejak menangani timnas Jerman pada Kamis mendatang, di tengah suasana penantian atas perubahan yang akan terlihat dalam pilihan-pilihannya, terutama karena pelatih kawakan ini berusaha menorehkan sentuhan khasnya dengan cepat, dan tidak sekadar melanjutkan pendekatan yang diterapkan pendahulunya, Julian Nagelsmann.

Menurut yang dilaporkan surat kabar "Bild", Yunus bin Thalib menerima telepon dari Klopp, dan diberitahu bahwa ia akan masuk dalam daftar timnas Jerman untuk laga-laga mendatang, dalam sebuah kejutan yang tidak diduga oleh banyak pihak.

Kisah Yunus bin Thalib menyimpan banyak detail menarik, di mana pemain berusia 23 tahun ini mampu meniti jalannya menuju sorotan dalam waktu singkat, setelah beberapa tahun lalu ia bermain di divisi bawah sepak bola Jerman.

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

Penyerang ini menghabiskan musim lalu bersama Elversberg, sebelum pindah ke Eintracht Frankfurt, hingga mendapatkan kesempatan bermain di Bundesliga dan memanfaatkannya dengan cara terbaik.

Yunus bin Thalib menampilkan awal musim yang sangat kuat, di mana ia mencuri perhatian sejak pekan pertama ketika mencetak tiga gol dalam hasil imbang Eintracht Frankfurt melawan Union Berlin dengan skor 3-3.

Kilaunya tidak berhenti sampai di situ, karena Yunus bin Thalib kembali mencetak gol pada pertandingan berikutnya melawan Augsburg, hingga menjadi salah satu nama paling menonjol yang menarik perhatian di awal musim.

Meskipun penampilan terakhirnya bukan sebagai starter, hal itu tidak menghalangi Klopp untuk memantau pemain tersebut dari dekat, terutama karena pelatih baru timnas Jerman itu baru-baru ini mengunjungi latihan Eintracht Frankfurt, dan melakukan sejumlah percakapan pribadi dengan para pemain, di antaranya Yunus bin Thalib.

Selama kunjungan itu, Klopp menjelaskan kepada sang penyerang bahwa ia memang sudah masuk dalam lingkaran perhatiannya, sebelum langkah berikutnya datang dengan cepat melalui telepon langsung dari pelatih dan pemberitahuan bahwa ia masuk dalam perhitungan timnas.

Kisah khusus dengan Maroko

Pentingnya pemanggilan Yunus bin Thalib tidak terbatas pada statusnya sebagai wajah baru di lini serang timnas Jerman, tetapi langkah ini juga menyimpan sisi lain yang berkaitan dengan masa depan internasionalnya. Sebab penyerang yang lahir di kota Frankfurt ini sebenarnya bisa membela timnas Maroko, setelah Federasi Sepak Bola Maroko menunjukkan ketertarikan untuk merekrutnya dan berusaha meyakinkannya memilih kostum Maroko.

Namun Yunus bin Thalib cenderung menunggu kesempatan bersama timnas Jerman, dan menurut yang disebutkan "Bild", satu telepon dari Klopp sudah cukup untuk memutuskan sikapnya, karena pemain itu tidak siap menolak kesempatan bekerja dengan pelatih baru Die Mannschaft.

Dengan demikian, kejutan Klopp tampak ganda, tidak hanya karena memilih seorang penyerang yang bukan termasuk nama-nama yang diprediksi masuk daftar timnas selama periode lalu, tetapi juga karena keputusan itu bisa menutup pintu bagi kemungkinan melihat sang pemain mengenakan kostum timnas Maroko di masa depan.

Pada saat yang sama, tampaknya Yunus bin Thalib bukan satu-satunya penyerang yang mendapatkan perhatian Klopp pada tahap mendatang, karena data menunjukkan bahwa Jonathan Burkardt, yang juga merupakan penyerang Eintracht Frankfurt, memiliki peluang kuat untuk masuk dalam daftar pelatih baru tersebut.

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

Hal ini terjadi di tengah persaingan ketat di lini depan tim, di mana Burkardt menjadi pilihan utama seiring keputusan pelatih Adolf Hütter yang mengandalkan satu penyerang dalam formasi, sesuatu yang membuat Yunus bin Thalib duduk di bangku cadangan belakangan ini.

Meski begitu, awal musim kuat yang ditampilkan Yunus bin Thalib sudah cukup untuk meyakinkan Klopp memberinya kesempatan, dalam pesan yang jelas dari pelatih bahwa ia tidak akan hanya mengandalkan nama-nama terkenal atau para pemain berpengalaman panjang bersama timnas.

Tampaknya Klopp ingin sejak awal mengirimkan pesan yang jelas kepada seluruh pemain timnas Jerman: pintu "Die Mannschaft" terbuka bagi siapa pun yang membuktikan kelayakannya, tanpa memandang namanya atau jumlah pertandingan internasionalnya di masa lalu.

Timnas Jerman bersiap selama jeda internasional mendatang untuk memainkan 4 pertandingan di UEFA Nations League, di mana mereka menghadapi Belanda pada 24 September, kemudian Yunani pada 27 September, dan Serbia pada 1 Oktober, sebelum menutup rangkaian laganya melawan Yunani lagi pada 4 Oktober.

Pertandingan-pertandingan ini memiliki arti khusus bagi Klopp, karena akan menjadi ujian nyata pertamanya di puncak timnas Jerman, sekaligus memberinya kesempatan untuk menerapkan gagasan-gagasannya dan mengevaluasi sekelompok besar pemain sebelum menetapkan kerangka utama tim.