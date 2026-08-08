Klinik "Sanatorio Centro" di Kota Rosario, Argentina, mengumumkan pada hari Sabtu ini kabar meninggalnya Jorge Messi, ayah dari bintang Argentina Lionel Messi, pada usia 68 tahun.

Pihak manajemen klinik menyampaikan dalam pernyataan resmi melalui direktur medisnya: "Sanatorio Centro dengan penuh dukacita menyampaikan kabar meninggalnya pasien Jorge Messi, yang berusia 68 tahun, yang terjadi pada hari ini tepat pukul dua dini hari."

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Pernyataan itu menambahkan: "Kami mendampingi keluarga dan orang-orang tercintanya di saat-saat sulit ini, dan kami sampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada mereka."

Klinik tersebut menyebutkan bahwa mereka tidak akan mengungkapkan rincian tambahan apa pun mengenai kondisi meninggalnya, sebagai bentuk penghormatan terhadap privasi keluarga Messi, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku untuk melindungi data pasien, seraya menjelaskan: "Demi menghormati privasi keluarga, tidak akan diberikan rincian lebih lanjut mengenai kondisi medis penyebab meninggalnya."

Jorge Messi merupakan salah satu sosok terpenting dalam perjalanan karier putranya, di mana ia mengelola urusan olahraga dan profesional putranya sejak tahun-tahun awalnya, serta mendampinginya saat pindah dari Argentina ke Barcelona pada usia dini, sebelum Lionel menjadi salah satu pemain terhebat dalam sejarah.



