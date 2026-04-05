Klimaks yang dramatis? Ajax tidak bisa memainkan babak play-off di Johan Cruijff ArenA

Ajax saat ini berada di peringkat kelima klasemen Eredivisie, dan peluang klub asal Amsterdam ini untuk lolos ke babak play-off kembali meningkat setelah kekalahan 1-2 dari FC Twente. Jika skenario tersebut terwujud pada bulan Mei, Ajax akan menghadapi masalah terkait pertandingan kandang.

Juara dan peringkat kedua lolos langsung ke Liga Champions, sementara peringkat ketiga mencapai babak kualifikasi. Peringkat keempat di Eredivisie mendapatkan tiket ke babak kualifikasi Liga Europa.

Jika tim peringkat ketiga NEC memenangkan Eurojackpot KNVB Beker dan finis di tiga besar, maka tiket ke fase grup Liga Europa akan diberikan kepada tim peringkat keempat. Jika NEC finis di empat besar, maka tim peringkat kelima akan masuk ke babak kualifikasi kedua Liga Europa.

Tim peringkat lima hingga delapan bersaing untuk tiket Eropa terakhir. Ajax kini menempati peringkat kelima, tertinggal dua poin dari Twente, yang meninggalkan Johan Cruijff ArenA dengan tiga poin berharga.

Stadion Ajax setidaknya tidak tersedia untuk semifinal babak play-off pada 21 Mei dan final pada 24 Mei. Pada periode tersebut, serangkaian konser Harry Styles telah dijadwalkan. Bintang pop tersebut akan mampir ke Amsterdam pada 16, 17, 20, 22, 23, 26, 29, dan 30 Mei serta pada 4 dan 5 Juni 2026.

Ajax tampaknya harus pindah ke stadion lain. Pilihan lain adalah melepaskan keunggulan kandang, meskipun masih menjadi pertanyaan apakah manajemen klub akan menyetujuinya pada akhir musim ini.

''Stadion ini selalu disediakan untuk pertandingan Eredivisie, piala, dan Eropa Ajax, namun periode pertengahan Mei hingga pertengahan Juli merupakan pengecualian,'' demikian pernyataan juru bicara ArenA kepada ANP pada bulan Maret.

Ajax tampaknya menghadapi masalah serupa dua tahun lalu, ketika ArenA telah dipesan untuk De Toppers. Pada akhirnya, tiket ke kompetisi Eropa tetap berhasil diraih melalui kompetisi liga.