Di saat suporter Barcelona tengah merasakan euforia atas kedatangan Rodri, transfer bintang Spanyol itu mengungkap detail finansial menarik yang akan menyelamatkan kas klub Katalan dari pembayaran biaya tambahan, berbeda dengan yang akan terjadi pada transfer-transfer tim lainnya musim panas ini.

Rodri sebelumnya telah mengungkapkan kegembiraannya yang luar biasa segera setelah tiba di ibu kota Katalan, menyampaikan terima kasih kepada manajemen Barcelona, serta menegaskan kesiapannya untuk memberikan segala kemampuannya selama empat tahun ke depan dari kontraknya yang berlaku hingga Juni 2030, dalam transfer senilai 60 juta euro sebagai nilai tetap, ditambah 11 juta euro sebagai variabel.

Menurut yang disebutkan surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", kesepakatan ini akan menghasilkan penghematan finansial yang penting bukan hanya bagi Barcelona, tetapi bahkan bagi Villarreal dan Atletico Madrid, dua klub mantan pemain tersebut.

Rahasianya terletak pada klausul biaya pendaftaran awal di Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol, yang sebesar 57.809 euro, yaitu biaya yang dibayarkan hanya satu kali saat pertama kalinya seorang pemain didaftarkan di tim utama Liga Spanyol.

Barcelona tidak akan diharuskan membayar jumlah ini dalam kasus Rodri, karena ia sudah terdaftar sebagai pemain di tim utama ketika Villarreal mempromosikannya, dan biaya itulah yang telah dibayarkan klub berjuluk tim kuning tersebut kala itu. Setelah satu musim, pemain itu pindah ke Atletico Madrid yang juga memanfaatkan keuntungan yang sama dan tidak membayar biaya tersebut lagi, dan hal itulah yang kini akan berlaku bagi Barcelona.

Situasinya sepenuhnya berbeda untuk transfer Anthony Gordon dan Karim Adeyemi, di mana kedua pemain itu akan bergabung dengan Liga Spanyol untuk pertama kalinya dalam karier mereka, sehingga memaksa Barcelona untuk membayar biaya pendaftaran awal bagi masing-masing dari keduanya, senilai 57.809 euro, sehingga totalnya mencapai 115.618 euro saat keduanya resmi didaftarkan di LaLiga.