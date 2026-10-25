Dalam wawancara dengan Transfermarkt, kiper muda itu ditanya soal klausul pembelian kembali yang diduga dimiliki FCB, tetapi ia tidak mau mengonfirmasinya:

"Saya tidak begitu yakin apakah mereka benar-benar memiliki opsi pembelian kembali. Namun, tidak, itu bukan tujuan saya," katanya, menegaskan bahwa ia saat ini tidak memikirkan kemungkinan berkarier di klub pemegang rekor gelar juara Jerman itu pada masa mendatang.

Hülsmann bergabung dengan akademi FCB dari Eintracht Trier pada 2017 saat berusia 13 tahun dan menghabiskan tujuh tahun di München. Pada awal musim 2023/24, kiper itu tiga kali masuk skuad tim utama. Ia juga mencatatkan total 29 penampilan untuk tim kedua Bayern.

Pada 2024, ia kemudian meninggalkan FCB, awalnya dengan status pinjaman ke SKN St. Pölten (Austria). Setahun kemudian, ia pindah ke klub kasta tertinggi Austria, TSV Hartberg.

Musim panas lalu, Reims mengeluarkan biaya transfer sebesar 2,5 juta euro untuk Hülsmann. Pemain berusia 22 tahun itu menjadi kiper utama di klub Prancis tersebut dan sejauh ini mencatatkan sembilan penampilan di Ligue 2. Reims bermimpi promosi ke Ligue 1, sementara kontrak jangka panjang Hülsmann berlaku hingga 2031.