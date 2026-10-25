Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Liverpool FC v Bayern München - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Oliver Maywurm
Diterjemahkan oleh

Klausul pembelian kembali? Kiper berbakat tak ingin lagi bermain untuk FC Bayern

Transfers
Bayern Munich
Bundesliga
Reims
Ligue 2
T. Huelsmann

Mantan talenta Bayern, Tom Ritzy Hülsmann, yang sejak musim panas menjadi penjaga gawang klub divisi dua Prancis Stade Reims, saat ini tidak memikirkan kemungkinan kembali ke Bayern.

Dalam wawancara dengan Transfermarkt, kiper muda itu ditanya soal klausul pembelian kembali yang diduga dimiliki FCB, tetapi ia tidak mau mengonfirmasinya:

"Saya tidak begitu yakin apakah mereka benar-benar memiliki opsi pembelian kembali. Namun, tidak, itu bukan tujuan saya," katanya, menegaskan bahwa ia saat ini tidak memikirkan kemungkinan berkarier di klub pemegang rekor gelar juara Jerman itu pada masa mendatang.

Hülsmann bergabung dengan akademi FCB dari Eintracht Trier pada 2017 saat berusia 13 tahun dan menghabiskan tujuh tahun di München. Pada awal musim 2023/24, kiper itu tiga kali masuk skuad tim utama. Ia juga mencatatkan total 29 penampilan untuk tim kedua Bayern.

Pada 2024, ia kemudian meninggalkan FCB, awalnya dengan status pinjaman ke SKN St. Pölten (Austria). Setahun kemudian, ia pindah ke klub kasta tertinggi Austria, TSV Hartberg.

Musim panas lalu, Reims mengeluarkan biaya transfer sebesar 2,5 juta euro untuk Hülsmann. Pemain berusia 22 tahun itu menjadi kiper utama di klub Prancis tersebut dan sejauh ini mencatatkan sembilan penampilan di Ligue 2. Reims bermimpi promosi ke Ligue 1, sementara kontrak jangka panjang Hülsmann berlaku hingga 2031.

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google