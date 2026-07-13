"Klausul jebakan".. City mengepung Barcelona dan membuatnya menghadapi "krisis besar"

FC Barcelona menghadapi dilema nyata terkait perpanjangan kontrak penyerang asal Spanyol, Ferran Torres, yang akan berakhir pada 30 Juni 2027, karena adanya klausul kontrak yang mewajibkan klub Catalan tersebut membayar 8 juta euro kepada Manchester City jika kontrak sang pemain diperpanjang.

Surat kabar "Mundo Deportivo" dari Katalonia mengungkapkan bahwa klausul ini diberlakukan oleh Manchester City selama negosiasi transfer pemain berusia 26 tahun tersebut pada Desember 2021, dan disetujui oleh Mateo Alemany, yang saat itu menjabat sebagai kepala negosiasi transfer di Barcelona.

Situasi ini semakin rumit karena adanya minat serius dari Paris Saint-Germain untuk mendatangkan mantan penyerang Valencia tersebut, di mana sumber-sumber Prancis menegaskan adanya pemahaman yang baik antara kedua belah pihak, meskipun belum tercapai kesepakatan awal hingga saat ini.

Dalam pernyataan kepada media saat tiba di Dallas, Amerika Serikat, kemarin Minggu, Presiden Barcelona Juan Laporta mengatakan: “Saya mendengar sesuatu tentang minat Paris Saint-Germain, tetapi kami belum mendapat konfirmasi; dia adalah pemain Barcelona,” sambil menambahkan bahwa sang pemain belum memberi tahu klub apa pun mengenai masa depannya atau apa yang ingin dilakukannya.

Meskipun ada kendala keuangan, Barcelona tetap mengandalkan Ferran Torres untuk musim depan; bahkan ada keinginan di dalam klub untuk memperpanjang kontraknya, namun tanpa kenaikan gaji yang signifikan—gajinya sudah dianggap tinggi sejak ia menandatangani kontrak pada tahun 2021.

Hal ini menempatkan manajemen Blaugrana di hadapan pilihan yang sulit, karena mereka harus membayar 8 juta euro tambahan kepada Manchester City di atas apa yang akan dibayarkan kepada sang pemain sendiri jika kontraknya diperpanjang, yang membuat kesepakatan ini menjadi lebih mahal di tengah kondisi keuangan kritis yang sedang dialami klub.

Manajemen Barcelona menunggu berakhirnya partisipasi Ferran Torres bersama tim nasional Spanyol di Piala Dunia 2026 untuk memulai negosiasi serius dengannya, dalam upaya menentukan masa depannya sebelum ia memasuki tahun terakhir kontraknya, yang mungkin memberi kesempatan kepada klub-klub yang tertarik untuk bernegosiasi dengannya secara bebas.