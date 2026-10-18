Hasil imbang 3-3 menutup el clasico tim cadangan antara Real Madrid dan tamunya Barcelona, dalam ajang Liga Divisi Satu Spanyol putri.

Satu poin dari hasil imbang itu meninggalkan kesan yang berbeda bagi kedua kubu. Real Madrid hanya mengumpulkan dua poin dalam 5 pekan, sehingga terpuruk di posisi terakhir Liga Divisi Satu Spanyol putri, sementara Barcelona unggul 3 posisi dan 4 poin atas mereka, namun masih jauh dari posisi-posisi atas yang biasa mereka tempati pada musim-musim terakhir.

Surat kabar Marca mengulas momen-momen penting pertandingan, di mana Barcelona melancarkan dua pukulan kepada tuan rumah selama babak pertama, yakni unggul pada menit ketujuh, sebelum kembali memimpin tak lama setelah Oihane San Martin berhasil menyamakan kedudukan bagi Real pada menit 15.

Real Madrid sukses membalikkan keadaan lewat awal babak kedua yang kuat, setelah mencetak dua gol dalam tempo hanya 4 menit, yang masing-masing dicetak Pia Felith dan Raquel Zuazo.

Namun tim Catalunya mampu menyamakan kedudukan kembali 20 menit sebelum pertandingan berakhir, gol yang memastikan laga tersebut berakhir dengan skor 3-3.

Pertemuan ini merupakan el clasico kelima antara kedua tim cadangan hingga saat ini, di mana pertemuan-pertemuan sebelumnya menghasilkan dua kemenangan Real Madrid, berbanding satu kemenangan Barcelona, dan dua hasil imbang.

Hasil imbang terakhir datang pada pertandingan yang digelar hari Minggu ini, sementara pertemuan kedua tim akan kembali terjadi pada 24 Januari mendatang, di kompleks olahraga Johan Cruyff.