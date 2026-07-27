Klub Barcelona menanyakan kemungkinan mendatangkan Rodri, gelandang Manchester City yang juga diincar Real Madrid, pada bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.

Rodri (30 tahun) masuk dalam radar minat klub-klub besar Eropa di bursa transfer, bukan hanya berkat penampilan luarbiasanya di Piala Dunia yang membawa timnas Spanyol meraih gelar juara dengan memerankan sosok pemimpin di lini tengah, tetapi juga karena kontraknya bersama Manchester City menyisakan satu tahun saja dan hingga kini belum diperpanjang dengan tim Inggris tersebut.

Pemain ini sebelumnya sempat dijadikan salah satu janji kampanye oleh kandidat presiden Real Madrid, Enrique Riquelme, sebelum kemudian berubah menjadi target utama presiden Florentino Perez untuk memperkuat lini tengah demi memenuhi tuntutan para pendukung Los Blancos, meski El Real bukan satu-satunya pihak yang berusaha memboyongnya.

Surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo" menukil pernyataan jurnalis Oriol Domenech, saat tampil dalam program "Tot Costa", yang mengatakan: "Barcelona menghubungi untuk menjajaki kemungkinan mendatangkan Rodri."

Domenech menambahkan bahwa cedera Frenkie de Jong mendorong Barcelona untuk mempertimbangkan mendatangkan seorang gelandang kelas atas, sehingga menjadikan Rodri pilihan ideal untuk peran tersebut.

Ia menyebutkan bahwa pemain tersebut memiliki keharmonisan yang besar dengan rekan-rekannya di Barcelona dalam skuad timnas Spanyol, serta kontraknya yang menyisakan satu tahun saja dapat memungkinkan Manchester City menyetujui penjualannya dengan nilai yang wajar, meski ia merupakan salah satu pemain elite dan peraih penghargaan Ballon d'Or tahun 2024.