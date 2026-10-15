Meski PSV dan Ajax sama-sama kalah di kompetisi Eropa pekan ini, Belanda tidak mencatat hasil buruk dalam perolehan koefisien. Bahkan, berkat kemenangan Feyenoord, AZ, dan FC Twente serta hasil imbang NEC, Belanda memperlebar keunggulannya atas para pesaing terdekat.

Dalam penghitungan koefisien, kemenangan klub di kompetisi Eropa menghasilkan dua poin. Hasil imbang menghasilkan satu poin, sedangkan kekalahan tidak menghasilkan poin.

Jumlah poin itu kemudian dibagi dengan jumlah klub yang mewakili suatu negara di kompetisi Eropa pada awal musim. Untuk Belanda, jumlahnya enam: PSV, Feyenoord, AZ, FC Twente, NEC, dan Ajax.

Hasil klub-klub Belanda di Liga Champions pekan ini beragam. PSV kalah di kandang RB Leipzig (1-0), tetapi Feyenoord menang 3-2 atas Como 1907. Pada Kamis, AZ dan Twente juga meraih kemenangan.

AZ menang 2-1 atas Hapoel Beer Sheva di Liga Europa, sedangkan Twente mengalahkan FC Thun 1-0 di Liga Konferensi. Selain itu, NEC bermain imbang 1-1 melawan Levski Sofia. Ajax tampil mengecewakan dan kalah 2-1 saat bertandang ke markas Hajduk Split.

Secara keseluruhan, Belanda meraih 7 poin pekan ini. Setelah dibagi enam, hasilnya adalah koefisien sebesar 1,167.

Belgia, yang masih memiliki lima klub di kompetisi Eropa, berada satu posisi di atas Belanda dalam peringkat koefisien. Negara tetangga Belanda di selatan itu juga mencatat hasil bagus. Club Brugge, AA Gent, dan Sint-Truidense V.V. semuanya menang. Union Sint-Gillis juga bermain imbang. Totalnya 7 poin, yang bagi Belgia menghasilkan koefisien sebesar 1,400.

Turki berada satu posisi di bawah Belanda dalam peringkat koefisien. Turki memulai musim kompetisi Eropa dengan lima klub. Kini tersisa empat klub, dan dua di antaranya, Trabzonspor serta Besiktas, meraih kemenangan pekan ini. Itu berarti 4 poin, yang bagi Turki setara dengan koefisien sebesar 0,800.

Di bawahnya dalam peringkat koefisien ada Yunani, Polandia, dan Ceko, yang posisinya saling berdekatan. Namun, Belanda juga berhasil memperlebar jarak atas ketiga negara tersebut.

Peringkat koefisien di sekitar posisi Belanda:

7. Belgia 60,850 (+1,400)

8. Belanda 53,729 (+1,167)

9. Turki 51,075 (+0,800)

10. Yunani 45,812 (+0,800)

11. Polandia 45,525 (+0,400)

12. Ceko 45,325 (+0,200)