Klarifikasi resmi: apakah Pedri mengalami cedera baru bersama Barcelona?

Klub Barcelona secara resmi mengomentari kontroversi yang beredar seputar absennya Pedri, gelandang tim, dari latihan bersama Barca.

Pedri absen dari latihan bersama tim, meski ia telah kembali ke pusat latihan pada Rabu lalu bersama para pemain internasional Spanyol lainnya.

Muncul kabar bahwa Pedri mengalami cedera baru yang berpotensi membuatnya tak bisa membela Barca pada awal musim baru.

Namun Barcelona mengunggah foto Pedri di akun resmi klub di jejaring "X", dengan keterangan: "Pedri menjalani program persiapan khusus selama hari-hari awal pramusim".

Perlu dicatat bahwa musim Barcelona akan dimulai Rabu mendatang dengan menghadapi Al Ahly Mesir dalam ajang Piala Joan Gamper, di Stadion "Spotify Camp Nou".

