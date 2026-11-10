Federasi Sepakbola Arab Saudi kembali menanggapi kabar yang menyebut kepergian pelatih asal Yunani, Georgios Donis, dari jabatannya sebagai direktur teknik timnas Arab Saudi menjelang turnamen Piala Asia 2027.

Jurnalis Arab Saudi, Abdulrahman Al-Hamidi, pembawa acara program "Nadina" di saluran "MBC 1", sebelumnya menegaskan bahwa Donis akan meninggalkan jabatannya sebagai direktur teknik timnas Arab Saudi dengan kemungkinan 99%.

Namun, Federasi Sepakbola Arab Saudi membantah kabar tersebut, menurut apa yang diungkapkan saluran "Al-Ekhbariya" Arab Saudi, yang menegaskan bahwa pelatih asal Yunani itu akan terus memimpin Arab Saudi pada periode mendatang.

Ini menjadi kali kedua Federasi Sepakbola Arab Saudi membantah kabar kepergian Donis, setelah sebelumnya melakukan hal yang sama pada bulan Oktober lalu.

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Beberapa laporan sebelumnya menegaskan bahwa Federasi Arab Saudi berniat merekrut pelatih asal Spanyol, Roberto Martinez, mantan direktur teknik timnas Portugal, untuk memimpin Arab Saudi di Piala Asia 2027, menggantikan Donis.

Kabar tersebut memicu kemarahan di kalangan pecinta sepakbola Arab Saudi, terutama di tengah sempitnya waktu menjelang dimulainya turnamen Asia tersebut, yang mendorong Federasi Arab Saudi untuk mengeluarkan pernyataan bantahan.

Namun, penundaan Piala Asia 2027 dari Januari hingga Desember tahun depan kembali memunculkan perdebatan seputar kemungkinan pemecatan Donis, mengingat masih tersedianya waktu yang cukup sebelum turnamen.

Perlu diingat bahwa Donis menangani timnas Arab Saudi pada April lalu, menggantikan pelatih asal Prancis Herve Renard, hanya dua bulan sebelum dimulainya turnamen Piala Dunia 2026, yang berakhir dengan tersingkir dari babak pertama.

Meski demikian, pelatih asal Yunani itu berhasil membawa Arab Saudi meraih gelar pertamanya dalam 23 tahun, ketika memenangkan turnamen Piala Teluk Arab edisi ke-27 "Khaleeji 27", pada Oktober lalu.