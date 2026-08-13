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Al Shabab v Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Klaket kedua kali: fenomena bersejarah mengobarkan Liga Roshn

Abha vs Al Hazem
Abha
Al Hazem
Saudi Pro League
Arab Saudi

Rekor bersejarah

Persaingan Liga Roshan Saudi kembali memanas dengan sebuah rekor bersejarah yang terulang untuk musim kedua secara beruntun, tepatnya pada pekan pembuka musim baru 2026-2027.

Persaingan musim ini dibuka dengan laga antara Abha dan Al-Hazm, di mana Al-Hazm berhasil meraih kemenangan dengan skor dua gol berbalas satu gol, dalam rangkaian pertandingan pekan pertama Liga Roshan Saudi.

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Abdulaziz Al-Duwaih membuka skor pada menit ketiga pertandingan untuk keunggulan Al-Hazm, sekaligus mencatatkan sebuah rekor bersejarah yang terulang untuk kedua kalinya.

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Al Bukayriyah crest
Al Bukayriyah
BUK
Al Hazem crest
Al Hazem
ALH
King Cup
Al-Orobah FC crest
Al-Orobah FC
AOR
Abha crest
Abha
ABH

Menurut jaringan statistik sepak bola "Opta", Al-Hazm berhasil mencetak gol pembuka Liga Roshan selama dua edisi berturut-turut, setelah pemain Portugal Fabio Martinez mampu mencatatkan gol perdana pada musim lalu.

Ini menjadi kali pertama Al-Hazm meraih kemenangan dalam laga pembukanya sepanjang sejarah keikutsertaannya di Liga Roshan.

Perlu dicatat bahwa Liga Roshan telah menjadi salah satu liga paling menonjol di dunia, berkat nama-nama besar dari berbagai negara Eropa yang bergabung di dalamnya.

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