Persaingan Liga Roshan Saudi kembali memanas dengan sebuah rekor bersejarah yang terulang untuk musim kedua secara beruntun, tepatnya pada pekan pembuka musim baru 2026-2027.

Persaingan musim ini dibuka dengan laga antara Abha dan Al-Hazm, di mana Al-Hazm berhasil meraih kemenangan dengan skor dua gol berbalas satu gol, dalam rangkaian pertandingan pekan pertama Liga Roshan Saudi.

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Abdulaziz Al-Duwaih membuka skor pada menit ketiga pertandingan untuk keunggulan Al-Hazm, sekaligus mencatatkan sebuah rekor bersejarah yang terulang untuk kedua kalinya.

Menurut jaringan statistik sepak bola "Opta", Al-Hazm berhasil mencetak gol pembuka Liga Roshan selama dua edisi berturut-turut, setelah pemain Portugal Fabio Martinez mampu mencatatkan gol perdana pada musim lalu.

Ini menjadi kali pertama Al-Hazm meraih kemenangan dalam laga pembukanya sepanjang sejarah keikutsertaannya di Liga Roshan.

Perlu dicatat bahwa Liga Roshan telah menjadi salah satu liga paling menonjol di dunia, berkat nama-nama besar dari berbagai negara Eropa yang bergabung di dalamnya.