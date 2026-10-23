Dalam sebuah gestur yang penuh emosi dan makna, Joan Laporta, presiden klub Barcelona, mengirimkan pesan menyentuh kepada Lionel Messi sehubungan dengan penghargaan Putri Asturias untuk Olahraga tahun 2026 yang diraihnya, dalam langkah yang mungkin menjadi titik balik dalam hubungan yang tegang antara kedua pria tersebut selama beberapa tahun terakhir.

Laporta membagikan pesannya dalam bahasa Catalan melalui akunnya di platform "X", sebagai perayaan atas pencapaian bersejarah mantan bintang timnya itu, yang menjadi pesepak bola pertama yang meraih penghargaan tersebut secara individu.

Pesan Laporta: "Klub kehidupanmu"

Presiden Barcelona itu menulis dalam pesannya: "Leo, selamat atas penghargaan Putri Asturias untuk Olahraga tahun 2026 yang kauraih, sebuah pengakuan yang pantas atas pencapaian sepak bola dan pribadimu. Dengan bakatmu, kau telah berkontribusi menjadikan klub Barcelona, klub kehidupanmu, lebih agung, kemarin, hari ini, dan selamanya".

Laporta menutup pesannya dengan sebuah kalimat yang merangkum sejarah bersama: "Messi dan Barcelona, Barcelona dan Messi, sebuah kisah sukses bersama yang dibanggakan oleh seluruh pendukung Barcelona dan kami harapkan selalu diiringi keberhasilan".

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Pernyataan klub: "Ikatan yang tak terputuskan"

Pesan Laporta datang beberapa jam setelah pernyataan resmi yang dikeluarkan klub melalui saluran-salurannya, yang juga disampaikan dalam bahasa Catalan, di mana klub menegaskan: "Ini adalah pengakuan yang pantas atas bakatmu yang luar biasa, yang meninggalkan jejak tak terhapuskan di dalam maupun di luar lapangan, dan menjadikanmu simbol sepak bola dunia berkat keistimewaan, komitmenmu terhadap olahraga, serta solidaritasmu".

Pernyataan itu menambahkan: "Perjalanan karier yang penuh dengan kesuksesan, dengan klub Barcelona menjadi bagian mendasar dari kehidupan dan sejarahmu. Sebuah hubungan yang tak terputuskan, yang menjadi bagian dari warisan klub, dan akan selalu menjadi kebanggaan kami bahwa kau masih menjadi bagian darinya".

Dari La Masia menuju kejayaan

Dalam pernyataannya kepada stasiun "Teledeporte", Laporta kembali mengenang akar hubungan yang menciptakan sang legenda, seraya berkata: "La Masia, cara kami memahami sepak bola, dan kepercayaan yang diberikan Barcelona kepada Messi, merupakan faktor-faktor penentu dalam kariernya. Terjalinlah sebuah hubungan antara seorang pemain yang unik dan sebuah klub dengan identitas sepak bola yang sangat sesuai dengan bakatnya. Itu adalah simbiosis yang sempurna, suatu hal yang sangat menakjubkan ketika kita mengenang awal mulanya".

Gestur ganda dari klub dan presidennya ini memiliki arti khusus, karena datang di saat hubungan antara Laporta dan Messi masih mengalami ketegangan sejak kepergian pemain Argentina itu pada musim panas 2021, sehingga membuka pintu bagi pertanyaan tentang apakah penghargaan Putri Asturias akan menjadi awal dari lembaran baru dan kembalinya kehangatan antara sang legenda dan klub kehidupannya.



