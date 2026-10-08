Semua mata hari ini, Kamis, tertuju ke kota Lausanne di Swiss, tempat pertarungan hukum terkait identitas juara Piala Afrika 2025 memasuki babak krusial, seiring hadirnya Federasi Sepak Bola Maroko dan Senegal serta Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) di hadapan Pengadilan Arbitrase Olahraga Internasional (CAS).

Kalangan olahraga di Maroko dan Senegal menanti hasil dari sidang dengar pendapat ini, dalam perkara yang berakar dari skenario menegangkan pada laga final turnamen, ketika para pemain timnas Senegal meninggalkan lapangan sebelum akhirnya kembali untuk melanjutkan pertandingan, yang berakhir dengan kemenangan mereka atas Maroko di babak tambahan.

Pengadilan Arbitrase Olahraga Internasional memaparkan argumen seluruh pihak di hadapan tiga arbiter, di tengah kesadaran bahwa perkara ini memiliki karakter luar biasa, setelah pengadilan harus memutuskan di antara dua hasil yang bertentangan: hasil yang tercapai di atas lapangan, dan keputusan hukum yang terbit kemudian dengan menganggap Senegal kalah akibat mundur serta memberikan kemenangan 3-0 kepada Maroko.

Maroko Berpegang pada Penerapan Regulasi CAF

Posisi Maroko bersandar pada pembacaan ketat terhadap regulasi Konfederasi Sepak Bola Afrika, di mana pihaknya menegaskan bahwa meninggalkan lapangan oleh tim mana pun tanpa izin wasit mengharuskan tim tersebut dianggap kalah akibat mundur.

Komite Banding CAF sebelumnya bersandar pada Pasal 82 dan 84 dari regulasi turnamen ketika memutuskan pada Maret lalu untuk mencabut hasil pertandingan dari Senegal dan menetapkan kemenangan Maroko dengan skor 3-0.

Pihak Maroko berpegang pada keputusan ini dan menuntut agar gelar tetap berada di lemari trofi mereka, sementara Federasi Senegal pada gilirannya mengajukan pembelaan hukumnya di hadapan Pengadilan Arbitrase Olahraga untuk menggugat keputusan CAF.

Kisah Serangga Jangkrik dan Semut

Dalam pembacaan menarik terhadap konfrontasi hukum antara Maroko dan Senegal, situs Le360 Sport asal Maroko meminjam kisah terkenal "Serangga Jangkrik dan Semut" karya penulis Prancis Jean de La Fontaine, dalam upaya menyajikan gambaran simbolis atas perseteruan yang berlangsung di luar lapangan, setelah perkara final Piala Afrika 2025 berpindah dari persegi panjang hijau ke lorong-lorong komite dan pengadilan olahraga.

Situs tersebut menilai bahwa pertandingan tampak sudah selesai di atas lapangan setelah berakhir dengan kemenangan Senegal 1-0 di babak tambahan, menyusul kepergian sementara para pemain Senegal dari lapangan sebagai protes atas keputusan pemberian tendangan penalti bagi Maroko, sebelum mereka kembali untuk melanjutkan pertandingan, Édouard Mendy menggagalkan tendangan Ibrahim Díaz, lalu Senegal mencetak gol kemenangan di babak tambahan.

Namun "pertandingan lain" dimulai setelah itu, setelah Komite Banding yang bernaung di bawah Konfederasi Sepak Bola Afrika memutuskan, pada 17 Maret 2026, untuk menganggap Senegal kalah akibat mundur dan menetapkan kemenangan Maroko 3-0, berdasarkan Pasal 82 dan 84 dari regulasi.

Dari sinilah, Le360 Sport berpandangan bahwa "jangkrik Senegal" yang meninggalkan lapangan lalu kembali ke sana, menemukan dirinya berhadapan dengan "semut" Maroko yang lebih tenang, tetapi berpegang teguh pada pembacaan regulasi hingga akhir.

Situs tersebut menunjukkan bahwa Senegal memperoleh kesempatan baru melalui langkah banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga Internasional di Lausanne, sehingga memulai "babak tambahan" dari konfrontasi ini, tetapi tanpa bola, tribun, atau teknologi VAR.

Sebab kali ini, konfrontasi akan berlangsung melalui memo hukum, dokumen, argumen, dan pembacaan teks regulasi, dalam sebuah pertarungan yang mungkin kurang menegangkan dibanding tendangan penalti atau gol, tetapi lebih menentukan dalam menetapkan nasib gelar.

Apa Kisah "Serangga Jangkrik dan Semut"?

"Serangga Jangkrik dan Semut" adalah salah satu kisah paling terkenal dari penyair sekaligus penulis Prancis Jean de La Fontaine, yang muncul dalam buku pertamanya "Kumpulan Fabel" yang terbit pada tahun 1668.

Kisah ini dimulai dengan jangkrik yang menghabiskan musim panas untuk bernyanyi, tanpa menyimpan apa pun untuk musim dingin, dan ketika hawa dingin tiba ia mendapati dirinya tanpa makanan, lalu ia pergi kepada semut dan memintanya meminjamkan sebagian biji-bijian hingga tibanya musim yang baru.

Namun semut menolak, dan bertanya kepadanya apa yang telah ia lakukan sepanjang musim panas, lalu jangkrik menjawab bahwa ia telah bernyanyi, hingga semut membalasnya dengan nada sinis: "Kau bernyanyi? Kalau begitu menarilah sekarang".

La Fontaine dalam kisah ini bersandar pada tradisi lebih kuno yang berasal dari Aesop, dan menjadikan jangkrik serta semut sebagai dua simbol dari dua perilaku yang bertentangan: jangkrik yang hidup untuk saat ini dan tidak bersiap untuk apa yang akan datang, dan semut yang bekerja, menyimpan, serta bersiap untuk masa depan.