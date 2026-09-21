Kisah menarik di balik layar: pengorbanan rahasia di balik absennya Diaz dari Real Madrid

Brahim Diaz terus berkorban demi Real Madrid, meski menderita nyeri otot yang parah, karena ia bersikeras untuk tampil dan membantu tim, bahkan dengan berkurangnya menit bermainnya di laga-laga terakhir, mengingat kesadarannya bahwa proyek baru di bawah kepemimpinan Jose Mourinho membutuhkan penyatuan upaya semua pihak.

Menurut apa yang disebutkan oleh surat kabar Spanyol "AS", Diaz tampil gemilang menghadapi Inter Milan, setelah menciptakan gol pertama untuk Kylian Mbappe, dan memberikan umpan matang yang luar biasa kepada Jude Bellingham pada gol ketiga, usai lolosan yang istimewa, meski Bellingham tersandung dan gagal mencetak gol.

Sejak laga itu, Diaz hanya bermain 22 menit dalam 3 pertandingan, di mana ia tetap di bangku cadangan tanpa bermain menghadapi Rayo Vallecano, masuk pada menit ke-68 menghadapi Elche, sebelum kembali hanya mengenakan pakaian pemanasan menghadapi Atletico Madrid.

Hal itu terjadi dalam derbi yang menampilkan Real Madrid dengan level buruk, meski penampilan yang lebih buruk lagi datang dari wasit Ortiz Arias, dan itulah yang memicu pertanyaan berulang di antara para pendukung klub kerajaan, terutama melalui media sosial: mengapa Brahim Diaz tidak bermain?

Jawabannya kembali pada kondisi fisiknya, di mana surat kabar "AS" mengetahui bahwa Diaz mengalami cedera otot dan memaksakan dirinya untuk hadir sesuai kebutuhan tim.

Dengan demikian, Diaz mewujudkan makna pengorbanan demi tim, dan ini bukanlah persoalan baru, karena penderitaannya telah dimulai sejak beberapa pertandingan lalu dan tidak menghilang sejak kemunculannya, bahkan memengaruhi kehidupan sehari-harinya, meski ia meyakini bahwa berhenti bermain bukanlah pilihan yang tersedia.

Pemain itu ingin terus bekerja dan mendukung tim, menyadari perlunya menyatukan upaya di awal proyek baru di bawah kepemimpinan Mourinho, yang pada gilirannya menyadari besarnya usaha yang dikeluarkan sang pemain.

Kondisi ini menjelaskan paradoks berupa kegagalan gelandang serang tersebut untuk menjalani dua pertandingan beruntun kecuali satu kali, ketika ia tampil menghadapi Real Sociedad dan Malaga.

Meski dengan kepercayaan yang diberikan pelatih asal Portugal itu kepadanya, dan level yang ia tampilkan, menit bermain Diaz hingga kini tidak melampaui 178 menit, sehingga hanya Andriy Lunin dan Thiago yang berada di belakangnya, di mana Thiago belum menjalani laga pertamanya, di samping Endrick, yang bermain selama 4 menit, dan Ceballos, yang bermain 26 menit.

Nyeri otot tetap menjadi penyebab di balik tidak teraturnya menit bermain sang pemain, tetapi hal itu tidak menghalanginya untuk menampilkan penampilan istimewa menghadapi Inter Milan di Liga Champions Eropa.

Ketajaman Diaz datang berkat umpan matangnya, di samping momen luar biasa saat ia mempermainkan pertahanan tim Italia itu, ditambah umpan lain kepada Mbappe, yang tidak berhasil diubah menjadi gol oleh bintang Prancis itu kali ini.

Kontribusi Diaz tidak berhenti di situ, karena ia menjadi pemain paling banyak menciptakan peluang dengan 4 peluang, di antaranya 3 peluang bersih, serta memuncaki daftar pemain yang paling sukses mengumpan di sepertiga akhir lapangan, setelah menuntaskan 15 umpan.

Diaz menempati urutan kedua dalam jumlah tembakan dengan dua tembakan, menuntaskan dua lolosan yang ia coba lakukan, memenangi 5 duel dari total 9, kecepatan maksimalnya pun mendekati 32 kilometer per jam, dan akurasi umpannya mencapai 93%.

Secara umum, pemain Maroko itu menyuguhkan penampilan yang mencolok, meski dilanda penderitaan fisik.

Tak pernah berpikir untuk pergi

Kilasan-kilasan istimewa ini berkontribusi menegaskan kepercayaan Mourinho kepada Brahim Diaz, setelah pelatih asal Portugal itu memiliki laporan yang sangat positif tentang sang pemain, baik terkait levelnya di lapangan, maupun apa yang ia tampilkan setiap hari di kompleks olahraga Valdebebas.

Mourinho tidak butuh waktu lama untuk memastikannya, di mana Diaz selama masa persiapan musim mempersembahkan gol luar biasa yang memberikan Real Madrid gelar Piala Teresa Herrera.

Gol itu tercipta setelah sang pemain menerima umpan dari Lunin dari jarak 45 meter dengan dadanya, kemudian membawa bola sebelum menyelesaikan serangan dengan sukses, dalam momen yang membawa pesan-pesan jelas di dalam lapangan.

Persaingan yang ketat bukanlah penyebab yang membuat Diaz patah semangat, karena ia terbiasa menghadapi kesulitan, di mana Real Madrid pada musim panas merekrut Diomande seharga 125 juta euro, sementara Mourinho menilai bahwa Arda Guler masih lebih dekat untuk bermain di posisi playmaker ketimbang di posisi gelandang.

Endrick juga dapat tampil di sisi kanan lapangan, tetapi Diaz tidak pernah berpikir untuk pergi, meski dalam kondisi ini, dan klub pun tidak memberitahunya bahwa ia harus pergi, justru sebaliknya.

Dengan munculnya masalah fisik, sang pemain memilih untuk terus berkorban demi tim.



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