Bagikan Ikuti GOAL di Google

Dalam langkah yang menyita perhatian dunia olahraga, pemain sayap Al Nassr asal Prancis, Kingsley Coman, resmi mengumumkan dirinya memeluk Islam di ibu kota Arab Saudi, Riyadh. Keputusan itu diambil setelah ia menjalani perjalanan mengenal agama Islam, dengan dua rekan setimnya, Sadio Mane dan Mohamed Simakan, turut memberikan pengaruh besar.

Iklan

Coman mengucapkan syahadat pada Minggu sore di Masjid Raja Khalid, kawasan Umm Al Hamam, Riyadh. Detail baru pun terungkap mengenai situasi yang mendahului langkah tersebut, setelah hubungannya dengan rekan-rekan setimnya di Al Nassr memainkan peran penting dalam perjalanannya selama beberapa waktu terakhir.

Mane dan Simakan: Peran yang Melampaui Sepak Bola

Menurut sumber surat kabar " Arriyadiyah ", pemain asal Senegal Sadio Mane dan bek asal Prancis Mohamed Simakan termasuk sosok yang paling berperan dalam memperkenalkan Islam kepada Coman sejak musim lalu, dengan mendekatinya dan berbincang dengannya tentang agama serta ajarannya.

Langkah ini bukan keputusan sesaat. Ketertarikan pemain sayap asal Prancis itu terhadap Islam tumbuh dalam kurun waktu yang cukup panjang, yang diwarnai kedekatan yang makin erat antara dirinya dan rekan-rekannya, jauh dari suasana pertandingan dan latihan.

Salat di Pusat Latihan Al Nassr Sebelum Mengucapkan Syahadat

Salah satu detail yang menarik perhatian, Coman beberapa kali menunaikan salat berjamaah bersama sejumlah rekannya di pusat latihan "Dar Al Nassr" pada awal musim ini. Hal itu menjadi indikasi bahwa hubungannya dengan Islam sudah terjalin sebelum ia resmi mengumumkan keislamannya di masjid.

Iklan Iklan

Keislaman sang pemain memperlihatkan sisi kemanusiaan dari hubungan para pemain Al Nassr, karena pengaruh Mane dan Simakan meluas hingga ke kehidupan pribadi rekan mereka, bukan hanya sebatas kebersamaan di lapangan.

Pertandingan berikutnya ALN Saudi Pro League 12.30 ALQ

Pengalaman Baru dalam Hidup Bintang Al Nassr

Coman bergabung dengan Al Nassr pada musim panas 2025 dari klub Jerman Bayern Munich untuk memulai pengalaman baru di sepak bola Arab Saudi, setelah menjalani karier profesional bersama sejumlah klub besar Eropa.

Sang pemain genap berusia 30 tahun pada musim panas lalu dan terikat kontrak dengan klub ibu kota tersebut hingga akhir Juni 2028. Perjalanannya di Arab Saudi pun menjadi tonggak penting dalam kehidupan pribadinya, seiring kiprahnya yang terus berlanjut bersama tim.