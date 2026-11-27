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Perselisihan terkadang melampaui batas persaingan di lapangan dan berubah menjadi tanda tanya mengenai hubungan antarpelatih. Hal itulah yang diungkapkan Hansi Flick terkait tidak adanya komunikasi dengan Carlo Ancelotti, sementara pelatih asal Italia itu tak ragu bertukar pesan dan gagasan dengan Jose Mourinho. Situasi ini memunculkan pertanyaan soal standar ganda dalam hubungan antara pelatih klub dan pelatih tim nasional.

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Harian Spanyol “Sport” mengungkapkan bahwa Flick menyatakan kekecewaannya atas tidak adanya komunikasi dengan Ancelotti, pelatih tim nasional Brasil. Ia membicarakan hal itu seusai kemenangan Barcelona 4-1 atas Bayer Sabah di Baku pada pekan kelima fase Liga Champions. Dalam pernyataannya kepada “TNT Sports Brasil”, ia menegaskan tidak memiliki kontak apa pun dengan pelatih asal Italia tersebut, meskipun para pemain membutuhkan koordinasi yang lebih besar antara staf kepelatihan klub dan tim nasional.

Pelatih asal Jerman itu menjelaskan bahwa komunikasi antara pelatih klub dan pelatih tim nasional merupakan sebuah keharusan untuk menjaga kesiapan pemain serta bertukar informasi mengenai kondisi fisik dan teknis mereka. Ia mencontohkan pengalamannya bersama timnas Jerman pada 2021 hingga 2023, ketika ia selalu berupaya menjalin komunikasi dengan para pelatih klub. Menurutnya, pendekatan semacam itu kini tidak ada, dan perbaikan hubungan antarstaf kepelatihan akan berdampak positif bagi para pemain, terutama di tengah padatnya jadwal pertandingan dan banyaknya komitmen.

Di sisi lain, pernyataan Ancelotti saat mengunjungi markas Real Madrid di Valdebebas pada 3 September lalu kembali menyoroti kedekatannya dengan klub Spanyol tersebut. Ia menegaskan bahwa kunjungan itu dilakukan dalam kapasitasnya sebagai pelatih timnas Brasil, sekaligus untuk mengenang kembali masa-masanya di klub tempat ia menghabiskan bertahun-tahun, serta memantau kondisi para pemain Brasil yang tengah pulih dari cedera. Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya masih menjalin komunikasi dengan Mourinho dan saling bertukar pesan serta gagasan, seraya menyatakan kegembiraannya atas kehadiran pelatih asal Portugal itu di Real Madrid dan mendoakan kesuksesannya.

Perbandingan ini memicu sensitivitas di internal Barcelona, terlebih karena Flick berpandangan bahwa komunikasi dengan para pelatih tidak semestinya terbatas pada hubungan pribadi atau keterikatan masa lalu, melainkan harus mencakup semua pihak demi kepentingan para pemain. Sementara itu, Ancelotti berbicara tentang Real Madrid sebagai keluarga dan rumahnya, serta menegaskan bahwa setelah pergi, ia berubah dari pelatih menjadi suporter yang terus mengikuti pertandingan tim. Harian Spanyol tersebut menilai hal itu bertolak belakang dengan tidak adanya komunikasi yang dikeluhkan pelatih Barcelona.

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Latar belakang ketegangan kedua pihak bermula dari persaingan sengit musim lalu, ketika Flick unggul jelas atas Ancelotti dalam pertemuan langsung. Barcelona memenangi keempat El Clasico yang mempertemukan keduanya dengan kemenangan-kemenangan telak, termasuk 4-0 di Stadion Santiago Bernabeu, lalu 4-3 pada laga putaran kedua liga, ditambah kemenangan 5-2 di final Piala Super Spanyol serta 3-2 di final Copa del Rey setelah laga berlanjut ke perpanjangan waktu.

Barcelona menutup rangkaian duel itu dengan empat kemenangan beruntun atas Real Madrid, mencetak 16 gol dan kebobolan 7 gol. Catatan tersebut menegaskan keunggulan teknis Flick pada musim pertamanya dan menambah sensitivitas hubungan kedua pelatih. Kini, pernyataan pelatih asal Jerman itu soal tidak adanya komunikasi dengan Ancelotti membuka babak perdebatan baru, yang melampaui hasil El Clasico hingga menyentuh hakikat hubungan profesional di antara para pelatih papan atas sepak bola Eropa.