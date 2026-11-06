Kiper Roda JC tiga kali melakukan blunder dan membuka jalan bagi kekalahan telak dari Heracles

Heracles Almelo meraih hasil yang sangat menguntungkan di Keuken Kampioen Divisie. Mereka mengalahkan Roda JC 5-1, sementara VVV-Venlo bermain imbang 1-1 melawan Jong PSV. Hasil itu membuat klub asal Overijssel tersebut kini unggul enam poin di puncak klasemen.

Heracles Almelo - Roda JC Kerkrade 5-1

Heracles unggul sejak awal berkat blunder besar Justin Treichel. Ia terpeleset saat menguasai bola, sehingga Tristan van Gilst bisa menceploskannya ke gawang. Roda JC menyamakan kedudukan lewat titik penalti, tetapi gol itu tak cukup bagi tim tamu. Treichel gagal mengantisipasi tembakan jarak jauh dengan baik dan Jean-Paul N'Djoli menyambar bola untuk mencetak gol. Tak lama kemudian, N'Djolie juga mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 3-1. Heracles belum berhenti: Van Gilst memanfaatkan blunder ketiga Treichel dan kembali menaklukkan kiper asal Jerman itu lewat tembakan ke sudut dekat: 5-1.

FC Dordrecht - NAC Breda 0-0

Tidak ada gol di Dordrecht, tetapi pelanggaran terjadi. Pertandingan diwarnai banyak keributan kecil dan kartu kuning, bahkan sempat dihentikan karena ada gelas-gelas yang dilemparkan ke lapangan.

Helmond Sport - FC Volendam 2-3

FC Volendam unggul menjelang turun minum berkat gol bunuh diri Lovro Golic. Xander van de Velde menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke-59 lewat tendangan keras yang indah. Volendam kembali memimpin melalui Precious Ugwu, yang berdiri tanpa kawalan di kotak penalti. Namun, Michel Ludwig segera membalas gol itu lewat tembakan tak biasa yang berubah arah. Volendam akhirnya tetap membawa pulang kemenangan: Henk Veerman dengan cerdik mencetak gol menggunakan sisi luar kaki: 2-3.

Jong AZ - Almere City 1-3

Almere City unggul pada babak pertama lewat serangan balik yang dibangun dengan apik dan diselesaikan Ferdy Cruijff. Beberapa menit kemudian, Druijff mendapat peluang untuk mengubah skor menjadi 0-2, tetapi penyelesaiannya tidak sempurna. Pada babak kedua, Jong AZ menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas Jasper Hartog. Tembakannya berubah arah secara drastis sehingga kiper tak berdaya. Tujuh menit kemudian, Almere kembali unggul berkat Byron Burgering. Ia melepaskan tembakan keras dari jarak dekat ke sudut dekat gawang: 1-2. Marley Dors akhirnya memastikan skor akhir 1-3 setelah serangan balik yang sangat cepat.

FC Eindhoven - Jong Ajax 0-3

Setelah kesalahan saat membangun serangan, Jong Ajax menjangkau Emre Ünüvar di kotak penalti lewat kombinasi cepat. Ia berhasil mencetak gol dalam dua kesempatan. Pada babak kedua, Ajax menggandakan keunggulan melalui Levi Acheampong. Bola pantul jatuh di kakinya dan ia bisa menceploskannya ke gawang yang kosong. Diego Pugno memastikan skor akhir dari titik penalti: 0-3.

TOP Oss - RKC Waalwijk 1-1

TOP Oss unggul pada menit ke-23 berkat Maurilio de Lannoy, yang menuntaskan serangan balik cepat dengan tembakan ke sudut kiri bawah gawang. Pada menit ke-58, Jesse van de Haar menyamakan kedudukan untuk tim tamu lewat sundulan dari sepak pojok. Pelatih Sander Duits kemudian memilih sistem yang lebih menyerang. Setelah itu, kiper TOP, Havekotte, melakukan beberapa penyelamatan untuk mencegah timnya tertinggal, sementara sundulan Van de Haar di sisi lain lapangan pada menit ke-77 melambung tipis di atas gawang.

VVV-Venlo - Jong PSV 1-1

Tim tamu asal Eindhoven unggul pada menit ke-39 berkat Amir Bouhamdi, yang menyundul masuk umpan silang dari sisi kanan. Selepas turun minum, VVV mencari gol penyama kedudukan dan mendapatkannya pada menit ke-66. Ismail Oulad M'Hand menyundul bola ke gawang dari jarak dekat setelah menerima umpan silang apik Edhy Zuliani dari sayap kanan. Skor di Venlo tidak berubah lagi.