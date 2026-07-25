Vozinha telah menuntaskan kepindahan bebas transfernya ke klub Cile, Colo Colo, demikian dikatakan presiden klub. Kiper asal Tanjung Verde itu meneken kontrak berdurasi satu setengah tahun.

Kiper Tanjung Verde itu, yang mampu menjaga timnya meraih hasil imbang 0-0 melawan Spanyol berkat sejumlah penyelamatan gemilang, memang tidak kekurangan peminat. Inter Miami termasuk salah satu klub yang tertarik merekrut penjaga gawang berusia 40 tahun tersebut.

Selain Colo Colo dan Inter Miami, sejumlah klub Amerika Selatan lainnya juga sempat mendekatinya, tetapi juara rekor Cile itu (34 kali) kini menjadi pihak yang berhasil mendapatkannya.





Akhir pekan ini, Vozinha akan terbang ke Cile untuk menjalani tes medis, setelah itu kiper berusia 40 tahun tersebut akan menandatangani kontraknya.

Vozinha memang sudah cukup lama berdiskusi dengan Colo Colo. Namun, pihak Vozinha tidak terkesan dengan tawaran pertama dari Cile dan mengajukan proposal balasan. Hal itu kemudian disetujui Colo Colo.

Berkat penampilan luar biasanya di Piala Dunia, Tanjung Verde berhasil lolos ke babak berikutnya. Di babak 16 besar pun Vozinha mencatatkan sejumlah penyelamatan apik, tetapi itu tetap belum cukup. Setelah 120 menit bermain, Argentina terbukti terlalu kuat bagi negara Afrika tersebut dengan kemenangan 3-2.

Vozinha mendadak menjadi terkenal di seluruh dunia setelah peran heroiknya melawan Spanyol. Dalam hitungan beberapa hari, ia melesat dari 25.000 pengikut di Instagram menjadi lebih dari 25 juta.