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Kiper Manchester City di Ambang Kepindahan ke Leeds

Transfers
Manchester City
Leeds United
J. Trafford
Inggris

Dukungan baru untuk klub Inggris

Leeds United semakin dekat untuk mendatangkan kiper Manchester City James Trafford, guna memperkuat posisi penjaga gawang tim menjelang bergulirnya musim depan.

Menurut surat kabar "The Athletic", Leeds United hampir menuntaskan transfer kiper Manchester City tersebut dengan nilai sekitar 47 juta euro, termasuk bonus.

Kiper internasional Inggris berusia 23 tahun yang lebih memilih pindah ke Stadion Elland Road itu diperkirakan akan menjadi transfer ketiga klub pada musim panas ini setelah Tarik Muharemovic dan Harry Wilson.

Leeds United sangat ingin memperkuat posisi penjaga gawang setelah kepergian Karl Darlow ke Manchester United.

Setelah Newcastle menunjukkan ketertarikan pada kiper Inggris tersebut untuk sementara waktu, kini Trafford diperkirakan akan bergabung dengan Leeds.

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Trafford bergabung dengan Manchester City musim panas lalu dengan ambisi menjadi kiper utama, tetapi ia turun peringkat setelah kedatangan mengejutkan Gianluigi Donnarumma.

Pada musim lalu, Trafford tampil dalam 17 pertandingan di seluruh ajang, dan salah satu penampilan terbaiknya adalah saat City meraih Piala FA dan Piala Liga.

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