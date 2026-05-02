Kiper asal Belanda itu bisa berharap mendapatkan transfer yang menggiurkan berkat tempat kelahirannya

AZ telah memutuskan untuk tidak memperpanjang opsi dalam kontrak Sem Westerveld yang akan berakhir, demikian dilaporkan De Telegraaf pada Sabtu. Dengan statusnya yang akan segera bebas transfer, kiper tersebut tidak kekurangan peminat. Di antaranya, Athletic Club sedang mengincar jasanya.

Seperti diketahui, Athletic menerapkan strategi transfer yang unik. Hanya pemain yang lahir di Basque Country yang memenuhi syarat untuk bermain bagi klub asal Bilbao tersebut.

Westerveld lahir 23 tahun lalu di San Sebastián, karena ayahnya, Sander, saat itu menjadi penjaga gawang untuk klub lokal Real Sociedad. Tempat kelahiran Sem ini kini berpotensi memberinya transfer yang sangat istimewa.

Westerveld tumbuh besar di Spanyol, di mana ayahnya selain bermain untuk Sociedad juga pernah membela Real Mallorca dan Almería, sehingga ia memenuhi syarat untuk mendapatkan paspor Spanyol. Sem Westerveld juga menguasai bahasa Spanyol, yang dapat memudahkan kepindahannya.

Selain minat dari LaLiga, Westerveld juga diminati oleh klub-klub dari Belgia dan Jerman, meskipun klub-klub tersebut berada di level yang jelas lebih rendah. Klub Belgia OH Leuven dan FC Kaiserslautern, yang bermain di 2. Bundesliga, juga ingin merekrut kiper tersebut.

Jika transfer ke Bilbao terjadi tanpa biaya, Westerveld tampaknya tidak langsung bisa mengandalkan posisi starter. Unai Simón, kiper utama di bawah pelatih nasional Luis de la Fuente, adalah pilihan utama yang tak terbantahkan di San Mamés.

Westerveld menjalani pendidikan di akademi AZ, di mana ia antara lain mewakili tim U-19 dan tim muda. Ia tidak sempat melakukan debut di tim utama. Westerveld dipinjamkan ke MVV Maastricht hingga akhir musim, di mana ia menjadi penjaga gawang setiap pekan.