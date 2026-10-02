Abdulqudoos Attiah, kiper timnas Arab Saudi, memuji kinerja yang ditunjukkan pelatihnya asal Yunani Georgios Donis, menjelang laga yang dinantikan melawan Qatar di turnamen Piala Teluk Arab "Khaleeji 27".

Timnas Arab Saudi akan menghadapi Qatar, besok Sabtu, di Stadion Al-Inma di Jeddah, pada babak semifinal turnamen Teluk tersebut.

Attiah berkata, dalam pernyataan kepada surat kabar "Al-Riyadiah" Arab Saudi: "Kami berharap meraih kemenangan dan keberuntungan (menghadapi Qatar), kami menghadapi tim yang berpengalaman dan merupakan juara Asia, tetapi kami berharap bisa menerapkan instruksi pelatih dan semoga keberuntungan berpihak kepada kami".

Ia menambahkan: "Ambisi setiap pemain adalah membela negara, dan saya siap kapan saja, baik mereka memanggil saya di awal turnamen maupun tidak, tetapi saya harus datang dan memberikan apa yang harus saya berikan, baik kedatangan saya lebih awal maupun lebih lambat".

Ia melanjutkan: "Pelatih tidak lama bersama kami dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya, karena itu pikiran pemain harus hadir dan menerima informasi dengan lebih cepat, dan kerja Donis jelas bagi semua orang dalam tiga pertandingan terakhir, dan saya berharap itu dimahkotai dengan kemenangan dalam pertandingan besok".

Ia mengakhiri: "Kami tidak tertarik pada angka dan statistik, itu urusan para kritikus dan media, meski kami tidak kebobolan satu gol pun di babak grup, hal itu tidak berarti bahwa ini pasti akan terjadi di babak gugur, tetapi kami berharap keberuntungan".

Timnas Arab Saudi telah menampilkan level yang istimewa di babak grup, di mana mereka meraih nilai sempurna dengan 3 kemenangan atas Kuwait, Oman, dan Irak, tanpa gawang mereka kebobolan gol apa pun hingga saat ini.