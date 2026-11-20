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Real Madrid memastikan masa depan kiper andalannya, Thibaut Courtois, lewat kontrak baru yang berlaku hingga Juni 2028. Setelah mencapai kesepakatan lisan pada September, penjaga gawang asal Belgia itu kini menandatangani kontrak untuk memperpanjang masa baktinya di Santiago Bernabeu.

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Courtois pastikan masa depannya di Real Madrid

Thibaut Courtois telah menandatangani kontrak baru dengan Real Madrid yang membuatnya bertahan di klub hingga Juni 2028. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, kiper Belgia itu menandatangani kontraknya pekan ini setelah mencapai kesepakatan lisan dengan raksasa Spanyol tersebut pada September.

Perpanjangan satu tahun itu memastikan jasa pemain berusia 34 tahun tersebut hingga akhir musim depan tanpa perlu negosiasi baru. Meski pengumuman resmi klub diperkirakan hadir dalam beberapa hari mendatang, kepastian bertahannya kiper utama mereka menjadi dorongan besar bagi ruang ganti Madrid.

Tetap tampil di level elite seiring bertambahnya usia

Meski telah menginjak usia 34 tahun, Courtois terus menunjukkan performa sebagai salah satu kiper terbaik di dunia. Hal itu mendorong Real Madrid memperpanjang masa baktinya, kendati klub biasanya berhati-hati terhadap pemain yang lebih tua. Dalam 11 penampilan di La Liga musim ini, pemain veteran tersebut mencatatkan empat laga tanpa kebobolan dan hanya kemasukan sembilan gol, dengan persentase penyelamatan 78 persen.

Kehebatannya yang terus bertahan tidak mengejutkan mereka yang pernah bekerja dekat dengannya di ibu kota Spanyol. Mantan manajer Madrid Carlo Ancelotti sebelumnya memuji dominasinya dalam latihan: "Dia begitu hebat sehingga saya terkadang memintanya saat latihan untuk sengaja membiarkan beberapa bola lewat, agar para penyerang sedikit lebih percaya diri."

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Karier bertabur gelar di ibu kota Spanyol

Sejak didatangkan dari Chelsea dengan biaya yang dilaporkan mencapai £35 juta pada Agustus 2018, Courtois telah mengukuhkan reputasinya sebagai salah satu pemain Madrid yang paling menentukan dalam laga-laga besar. Ia telah meraih tiga gelar La Liga dan dua trofi Liga Champions UEFA di Bernabeu, termasuk ketika mencatatkan rekor sembilan penyelamatan dalam final kompetisi Eropa 2022 melawan Liverpool.

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Hebatnya, Courtois mampu mempertahankan performa terbaiknya meski mengalami robekan ligamen krusiat anterior pada Agustus 2023 dan robekan meniskus lutut kanan pada Maret 2024. Sejak kembali bermain, ia telah mencapai 150 kemenangan di La Liga, mencetak rekor assist terbanyak sepanjang masa oleh seorang kiper di Liga Champions dengan tiga assist, serta melampaui 100 penampilan di kompetisi antarklub utama Eropa.

Bagian dari strategi perpanjangan kontrak Madrid

Perpanjangan kontrak yang telah ditandatangani Courtois merupakan bagian dari upaya besar-besaran jajaran petinggi Real Madrid untuk mempertahankan para pemain inti. Klub baru-baru ini merampungkan kontrak jangka panjang untuk Arda Guler hingga 2032 dan Vinicius Jr, sementara pembicaraan dengan gelandang Jude Bellingham masih berlangsung.

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Dengan masa depan terdekatnya sudah dipastikan, Courtois kini dapat sepenuhnya fokus membantu Real Madrid memburu trofi domestik dan Eropa dalam dua musim ke depan.